Изменился до неузнаваемости: видео с молодым Сумишевским с пышной шевелюрой произвело фурор

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Виктория Андреева
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Потерявший любимую женщину певец показал, каким был до трагедии. Фанаты его не узнали.

Изменился до неузнаваемости: видео с молодым Сумишевским с пышной шевелюрой произвело фурор

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

После гибели возлюбленной певец Ярослав Сумишевский все чаще пересматривает архивные фото и видео. Это мир, где нет места трагедии. Там живет любовь и надежда на светлое будущее. Уникальными кадрами артист делится и с поклонниками в Instagram. На некоторых его даже трудно узнать — настоящие раритеты.

Несколько часов назад Сумишевский опубликовал видеозапись с выступления на проекте Hello, Jurmala. Концерт датируется 2008 годом. Там Ярослав предстает шикарным длинноволосым блондином с хрустальным голосом.

«По вашей просьбе выгружаю. Так мы отмечали новый год», — рассказал поклонникам Ярослав.

 
 
 
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Публикация от Ярослав Сумишевский (@yaroslav_sumishevskiy)

Фанаты не перестают нахваливать артиста. Они отмечают, что в юного парня с видео невозможно не влюбиться. Как и сейчас, 13 лет назад он пел о любви. О любви к той самой, единственной и неповторимой.

«Какой талантливый и красивый!»

«Блондин! Обалдеть! Обожаю!»

«Какой хорошенький!»

«Очарована, околдована…» — пишут поклонницы Сумишевского в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты всерьез переживают за психическое здоровье Ярослава Сумишевского, потерявшего возлюбленную. Наталья умерла от травм, полученных в ДТП под Красноярском 29 января. После аварии женщина долгое время пребывала в коме. Не приходя в сознание, 6 февраля она умерла в одной из красноярских больниц.

Трагедия с возлюбленной Ярослава Сумишевского произошла на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое». За рулем иномарки, в которой находился артист и Наталья, был организатор выступления и глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной. Мужчина погиб на месте. Певцу чудом удалось выжить.

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