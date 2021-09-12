Камеры сняли подозрительного мужчину у стеллажа с фруктами в «Магните»

Подозрительный мужчина стоял стеллажа с фруктами в магазине сети «Магнит» по адресу улица Совхозная, 16, а затем сбежал. Неизвестного сняли камеры — 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео.

На кадрах видно, что подозрительный мужчина стоит у стеллажа с фруктами, а затем резко убегает. При этом остается неизвестным, в какой именно день и время было снято видео. Но точно можно сказать — до массового отравления людей.

В пятницу, 10 сентября, стало известно о смерти 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки, которые до этого приобрели в «Магните» арбуз. В тот же и последующие дни были госпитализированы еще десять человек с симптомами отравления.

Согласно самой распространенной версии, причиной смерти дух человек стало поедание арбуза. 11 сентября супермаркет был опечатан. У поставщика бахчевых в магазин выявили нарушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция увезла трех человек из дома, в котором произошло «арбузное отравление». Правоохранители установят их личности и причины нахождения в доме.