Умерла участница знаменитого испанского дуэта Baccara Мария Мендиола

Участница всемирно известного испанского поп-дуэта Baccara Мария Мендиола скончалась в Мадриде. Ей было 69 лет. Об этом сообщила ее коллега Кристина Севилья на официальной странице музыкального коллектива в Instagram. Фотографию покойной она украсила изображением алой розы сорта баккара, в честь которого была названа группа. Данные о смерти артистки подтвердили ее близкие, однако причину не назвали.

«Моя дорогая Мария, прекрасный художник, но для меня прежде всего друг, сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами… Я могу только поблагодарить тебя за все, что ты мне подарила, и сказать то, что столько раз имела возможность говорить тебе в жизни… Я люблю тебя», — написала Севилья.

Дуэт Baccara был создан в середине 1970-х, в первоначальном составе были Мария Мендиола и Майте Матеос — они познакомились на гастролях балета испанского телевидения. Женщины подружились и решили выступать вместе. Первые выходы на сцену с каверами популярных песен состоялись в ночном клубе.

Позже Матеос и Мендиола встретились с немецким продюсером Рольфом Соя — он нашел для исполнительниц поэта-песенника и придумал название. Yes Sir, I Can Boogie стал первым синглом группы и тут же прославил ее. Он был продан в количестве 16 миллионов копий, а дуэт в 1977 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как его пластинки стали самыми продаваемыми.

В 80-е группа распалась из-за творческих разногласий, Матеос стала выступать с другими музыкантами, используя бренд Baccara. Мендиола в 2011 году начала сотрудничать с бывшей партнершей Матеос Кристиной Севилья. С тех пор и до настоящего времени этот дуэт записывал песни и гастролировал под оригинальным названием.

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