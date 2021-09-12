Запрещалось все: петербурженка рассказала об издевательствах над сиротой в больнице

Вопиющий инцидент произошел в инфекционной больнице Петербурга. Больного трехлетнего сироту на протяжении нескольких дней привязывали к кроватке и детскому стульчику, не давая свободно перемещаться по палате, играть и общаться со сверстниками. На неподобающее отношение к малышу пожаловалась мама одного из юных пациентов. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru женщина рассказала, как все было на самом деле и как изменилась жизнь мальчика после проверки.

Запрещали приближаться

Дарья Машнова оказалась в больнице с дочерью 2 сентября. Обычно родителей сюда не пускают, но девочке требовался постоянный присмотр. К тому моменту сирота уже находился в отделении. Он вел себя несколько странно. Так, что женщина подумала о серьезном заболевании или даже отставании в развитии. Но вскоре домыслы развеялись.

3 сентября Машнова поближе познакомилась с трехгодовалым мальчиком и заметила, что он привязан. Привязан колготками к детскому стульчику. Из-за этого малыш не мог нормально двигаться. Когда его пересаживали в кроватку, свободу тоже ограничивали — привязывали колготками к перилам.

«Я сначала подумала, что мальчик инвалид. Потому что он в неестественной позе какой-то был. Я спросила у сотрудников, зачем они привязали ребенка. Они мне сказали, что ребенок „какой-то неуправляемый“, он „сын наркоманов“, „у него плохие гены“, „он такой трудный“. Сколько мы с ним взаимодействовали, ничего подобного не было!» — возмущалась Дарья.

По ее словам, каждое утро в отделении начиналось с криков мальчика. Поначалу женщина не понимала, что происходит. Но потом обнаружила, что ребенок упорно сопротивляется, когда его привязывают силком. «Нет», «Не надо» — малыш упрашивал, чтобы его отпустили. Слов не хватало, поэтому он начинал кусаться и плеваться.

В течение нескольких дней Дарья упрашивала персонал разрешить ей немного поухаживать за мальчиком, прогуляться с ним. Но всякий раз получала отказ. Со слов женщины, санитарка и дежурная медсестра опасались, что разыгравшегося малыша будет сложно уложить спать. Поэтому раз за разом привязывали к кроватке и игровому стулу и включали мультфильмы на маленьком телевизоре. Глядишь, угомонится.

«Вся его активность заключается в том, что он трехлетка обычный. За ним просто следить некому. Как объяснил персонал, у них одна медсестра на отделение. Няни никакой нет. Санитарка моет полы и горшки. Персонал — нормальные люди по отношению к нам. Но у них, может, какая-то деформация произошла от бессилия», — сокрушалась петербурженка.

Фото, видео: Depositphotos / Mizina; 5-tv.ru

Вздохнул свободно

По словам Дарьи, ситуация изменилась, когда в больницу нагрянули с проверкой. После публикации ролика с привязанным малышом в отделение заявились уполномоченный по правам ребенка и глава местного здравоохранения.

Женщина утверждает, что в палате вместо детского стульчика сразу появился красивый большой манеж с игрушками. Сирота мог свободно по нему прогуливаться. При этом врачи до последнего отрицали факт привязывания. Дарья не исключает, что они и правда ничего не знали. Ведь когда был обход (примерно с 10:00 до 12:00) ребенка отпускали на свободу.

«Когда навели кипеш, сразу няня нашлась, мальчику выделили игрушки, памперсы, потому что до этого было два на день. Он вечно переполненный, весь опрелый. У мальчика появилась нормальная жизнь. Он гуляет сейчас, его купают. Няня хорошая. Няня сказала, что мальчик адекватный, собирает пирамидки, пазлы. Его жизнь изменилась», — сообщила Дарья.

По утрам сейчас тоже стало тихо. Нагулянный и наигранный сирота больше не кричит от досады, не кусается и не плюется. Он мирно ждет, когда закончится лечение и когда для него и маленькой сестренки подыщут семью.

«Они были изъяты практически с улицы. Мальчик находится в больнице, у него все излечимо. У него есть сестренка, пристраиваться они будут вдвоем. Уполномоченная обещала кандидатам в опекуны во всем помочь», — заключила поднявшая тревогу женщина.

По факту случившегося петербургская прокуратура назначила проверку. Обстоятельства ЧП уточняются.

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