Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском
ЧП произошло в воскресенье, 12 сентября. Двухмоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в тайге. На борту находились 16 человек.
Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском. По данным оперативного штаба, вероятнее всего случился отказ техники. Это на данный момент — приоритетная версия.
Известно, что 11 человек оказались зажаты в салоне пассажирского самолета L-410 после жесткой посадки в Иркутской области. ЧП произошло вечером в воскресенье, 12 сентября, в нескольких километрах от села Казачинского. Самолет летел из Иркутска.
Согласно имеющейся информации, всего на борту вместе с членами экипажа находились 16 человек. Вероятно, пострадал один из них, четверым удалось выжить — они смогли выбраться из горящего после падения самолета. О погибших сведения пока не поступали. Обстоятельства случившегося выясняются.
На место ЧП, которое произошло в тайге в Иркутской области, вылетел вертолет Ми-8.
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