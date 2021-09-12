Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском

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Алиса Маркова
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ЧП произошло в воскресенье, 12 сентября. Двухмоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в тайге. На борту находились 16 человек.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском

Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском. По данным оперативного штаба, вероятнее всего случился отказ техники. Это на данный момент — приоритетная версия.

Известно, что 11 человек оказались зажаты в салоне пассажирского самолета L-410 после жесткой посадки в Иркутской области. ЧП произошло вечером в воскресенье, 12 сентября, в нескольких километрах от села Казачинского. Самолет летел из Иркутска.

Согласно имеющейся информации, всего на борту вместе с членами экипажа находились 16 человек. Вероятно, пострадал один из них, четверым удалось выжить — они смогли выбраться из горящего после падения самолета. О погибших сведения пока не поступали. Обстоятельства случившегося выясняются.

На место ЧП, которое произошло в тайге в Иркутской области, вылетел вертолет Ми-8.

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