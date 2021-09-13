Начальник аэропорта назвал вероятную причину крушения L-410 под Иркутском

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Василий Заика
Эксклюзив 1 025

По словам Бориса Калинина, погодные условия в момент захода самолета на посадку соответствовали норме.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал вероятную причину крушения L-410 под Иркутском. По его словам, экипаж дважды пытался осуществить заход на посадку.

«Он дважды заходил на посадку. Видимо, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочным курсом 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса», — сказал начальник аэропорта.

Борис Калинин, кроме прочего, сообщил, что при авиакатастрофе погиб второй пилот. Командиру воздушного судна (КВС) удалось выжить. Именно он прояснил детали нештатной ситуации.

«Видимость была от четырех до шести километров, легкий туман. Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система самолета отказала. Сейчас КВС в больницу отправили, коменданту передал, что отказ навигационной системы», — рассказал Борис Калинин.

Летевший из Иркутска L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе. На борту находились 16 человек — два пилота и 14 пассажиров. Четыре человека погибли. Среди них второй пилот воздушного судна.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пострадавшие при крушении L-410 в Иркутской области доставлены в больницу.

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