Рабочий о версии отравления москвичей из-за стройматериалов: «Мы были бы первые»

Из домов на Совхозной улице в Москве продолжают госпитализировать людей. Причина одна — отравление. Вот только чем — непонятно никому, даже химикам. Версий ЧП существует немало. Изначально сообщалось о некачественных арбузах, продаваемых в ближайшем «Магните». Потом появилась версия об отравлении токсичными стройматериалами. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru рабочий, ремонтирующий фасады, прокомментировал предположение.

Александр сообщил, что ремонтом многострадальной высотки, где от отравления погибли бабушка и ее 15-летняя внучка, занимается с начала лета. Он продемонстрировал ведра с краской, на которой работает, и сообщил, что такой «пользуется вся Москва». Следовательно, материал качественный.

«Покраска, силикон — фасад делаем с июля месяца. Мы бы первые отравились», — сообщил Александр.

Трудящийся отметил, что никаких ремонтных работ, связанных с вентиляцией или подвальными помещениями, не проводилось. Как и чем могли отравиться люди, он не представляет. Также Александр добавил, что в бригаде работают только официально зарегистрированные граждане. Никаких эмигрантов из ближнего зарубежья на объекте нет.

На мысль об отравлении ядовитыми стройматериалами следствие навели результаты анализов биоматериалов погибших пенсионерки и девушки-подростка. Сообщалось, что в их крови обнаружили следы этиленгликоля. Чаще всего это вещество используется при изготовлении антифризов и тормозных жидкостей. В быту встречается редко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу с симптомами отравления попали десять человек, проживавших на Совхозной улице, среди которых были дети. Однако по последней информации, утром 13 сентября из многоэтажки госпитализировали еще одного ребенка. У трехлетнего малыша признаки кишечной инфекции.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают химики и следователи. Расследование дела продолжается.