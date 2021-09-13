Как кассирша убила гения: трагедия режиссера театра Красной армии Алексея Попова

Более 60 лет нет на свете прославленного режиссера Центрального театра Красной армии и актера Алексея Попова. Его считали настоящим гением своего времени, его талант почитали и уважали зрители. Многие из них даже не подозревали, какая печальная участь уготована кумиру. Все о трагедии творца знает шоумен Станислав Садальский.

Артист выложил в Instagram фото Алексея Дмитриевича и сообщил: до смерти гения довела театральная кассирша. Однажды после выхода на пенсию Попов пришел в родной театр, назвал свою фамилию, но его не пустили.

«Молодая кассирша говорит: „Как ваша фамилия? Как-как? Алексей Попов? Да нет, вы же уволены. Вас уже нет. Следующий!“ Алексей Дмитриевич больше ногой туда не ступал! И вскоре умер…» — вспомнил Садальский.

Шоумен с сожалением констатировал, что в дореволюционном МХТ всем актерам полагалось пожизненное содержание. Так пенсионеры чувствовали, что еще кому-то нужны, что о них заботятся. В советском же театре такой практики не было. Сколько забытых и «ненужных» творцов, как и Попов, отправились на тот свет благодаря вот таким «молодым кассиршам» — не счесть.

«Алексею Дмитриевичу не стоило бы так болезненно реагировать на административные порядки, убедить себя, что его театр и его поклонники к разным приказам и распоряжениям бездушных директоров никакого отношения не имеют. Грустно…» — заключил Станислав Садальский.

kino-teatr.ru

Алексей Попов был актером, режиссером и сценаристом. Он — отец худрука ГИТИСа Андрея Попова. За свои проекты гений был удостоен трех Сталинских премий. Творец был кавалером Ордена Ленина, а также получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

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