Наталия Гулькина лишилась работы после домогательств продюсера: «Меня выперли»

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина покинула группу из-за домогательств продюсера. Признания певицы прозвучали в YouTube-шоу с некраснеющей в разговорах «про это» Еленой Хангой.

Гулькина призналась, что причиной ее ухода из «Миража» стал харрасмент. Продюсер склонял подопечную к интимной близости, но Наталия отвергла его «грязные» ухаживания, будучи, по собственному признанию, «всегда неприступной».

В составе мегапопулярной в советское время группы певица побывала два раза. Прославившись после исполнения хитов «Солнечное лето», «Безумный мир», «Я не хочу», «Волшебный мир» и других песен, в 1988-м Гулькина покинула коллектив. Однако артистическая судьба распорядилась таким образом, что спустя десятилетие она вошла в реку под названием «Мираж» во второй раз.

«В 2004 году мы снова объединились с Ритой Суханкиной. И продюсер начал проявлять ко мне интерес. И тут я поняла, что мне это не нужно, я взрослый человек, состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли опять!» — рассказала Наталия Гулькина.

В последнее время артисты все чаще «вытаскивают» свои интимные воспоминания из сундуков молодости.

Так, ранее 5-tv.ru писал, что недавно в домогательствах от коллег по цеху признались заслуженная артистка РФСФР Елена Проклова, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова, также студентки обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в изнасиловании.