Наталия Гулькина лишилась работы после домогательств продюсера: «Меня выперли»

|
Ника Шумерская
1 827

Исполнительница хита «Солнечное лето» дважды становилась участницей группы «Мираж».

Наталия Гулькина лишилась работы после домогательств продюсера: «Меня выперли»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина покинула группу из-за домогательств продюсера. Признания певицы прозвучали в YouTube-шоу с некраснеющей в разговорах «про это» Еленой Хангой.

Гулькина призналась, что причиной ее ухода из «Миража» стал харрасмент. Продюсер склонял подопечную к интимной близости, но Наталия отвергла его «грязные» ухаживания, будучи, по собственному признанию, «всегда неприступной».

В составе мегапопулярной в советское время группы певица побывала два раза. Прославившись после исполнения хитов «Солнечное лето», «Безумный мир», «Я не хочу», «Волшебный мир» и других песен, в 1988-м Гулькина покинула коллектив. Однако артистическая судьба распорядилась таким образом, что спустя десятилетие она вошла в реку под названием «Мираж» во второй раз.

«В 2004 году мы снова объединились с Ритой Суханкиной. И продюсер начал проявлять ко мне интерес. И тут я поняла, что мне это не нужно, я взрослый человек, состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли опять!» — рассказала Наталия Гулькина.

В последнее время артисты все чаще «вытаскивают» свои интимные воспоминания из сундуков молодости.

Так, ранее 5-tv.ru писал, что недавно в домогательствах от коллег по цеху признались заслуженная артистка РФСФР Елена Проклова, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова, также студентки обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в изнасиловании.

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
72.72
-0.36 85.99
-0.13
Начало новых проектов: совет дня на среду, 15 сентября, по системе Бацзы

Последние новости

10:40
Ураганный артобстрел по условному противнику устроили военные на учениях «Запад -2021»
10:20
ПФР разрешит пенсионерам получать пенсию за покойного супруга
10:15
Богданова о возможных домогательствах Табакова к Прокловой: «Я не удивилась»
10:14
Свободное падение: истории выживших в крушении L-410 под Иркутском
10:03
«Мне есть что показать»: Кто выложил компрометирующее фото Волочковой?
9:54
Подруга рассказала о пагубном пристрастии Леонтьева: «Жена следит за ним»

Сейчас читают

«Был приятно удивлен». Реакция болельщиков на поражение «Зенита» от «Челси»
Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
Врачи выяснили, почему внезапно немеют руки и ноги
Владимир Путин сообщил о соблюдении им режима самоизоляции
Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 13 по 26 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака