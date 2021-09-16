🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Ваш внутренний голос очень силен. Он не раз спасал в трудных ситуациях, верно? Но порой обстоятельства и окружение диктуют свои правила, и вы пренебрегаете своими предчувствиями. Напрасно. Делать что-то против своей воли очень вредно. Так вы рискуете прожить жизнь, занимаясь не тем, общаясь не с теми, думая не о том. Постарайтесь найти возможность удалиться от внешнего шума и поговорить с собой откровенно. Определите важное и ненужное. После этого возвращайтесь в мир с ясным пониманием своих целей и способов их достичь. Слушать стороннее мнение полезно, но плясать под чужую дудку — это не для вас!

Многим Близнецам не хватает смелости. Причем не только сегодня. Наверняка существуют вещи, о которых вы давно мечтаете, но до сих пор не решились рискнуть. И наверняка вы испытываете сожаления о том, что не осмелились сделать для себя или другого человека. Что ж, значит, пришло время изменить подход к жизни, но знайте, это будет непросто. Потребуются усилия воли, ведь преодоление страхов — большая работа. Не стесняйтесь попросить помощи у близких или профессионалов-психологов. Любые средства хороши, если помогают обрести равновесие и спокойствие.

Если вы остро чувствуете, что ни одно «средство» не помогает спасти ваши романтические отношения, задумайтесь — а есть ли что спасать? Возможно, они уже исчерпали себя, но привязанность пока не позволяет принять неприятное решение. Поймите главное: реанимировать то, что уже давно не дышит, бесполезно. Решитесь на откровенный разговор, который расставит все точки над «i». Расстаться мирно, с благодарностью за все хорошее, что между вами было, а не истощенными вечным недовольством — лучшее, что вы можете сделать друг для друга.

Не всем отношениям суждено длиться вечно. Это касается и дружбы, и сотрудничества, и любви. Даже когда вы это понимаете, бывает трудно смириться с разрывом и поставить точку. Таковы Овны — внутренний голос говорит одно, но сердце требует борьбы за связь с человеком. Порой подобные усилия могут стать спасительными, но в большинстве случаев остаются тщетными. Вам необходимо научиться трезво смотреть на отношения с людьми, оценивать их поступки объективно. Тогда проще будет смириться с непостоянством в вопросах близости и расставаться с теми, кто должен идти своей дорогой без вас.

Звезды также не советуют сегодня начинать новые проекты, будь то заключение договора с клиентом или ремонт в доме. Отложите на несколько дней. Займитесь текущими делами, пусть четверг будет совершенно рядовым, будничным. Сейчас для большинства не лучшее время для решительных действий.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 сентября растущая Луна в Козероге принесет тревоги, страхи, мрачные мысли. Важно держать себя в руках и не предаваться унынию, иначе упустите много отличных возможностей как в профессиональной, так и в личной жизни. Опасайтесь обмана и искушений — сегодня так легко поверить лжецу, что сыплет сладкими обещаниями.

Львы — создания смелые и амбициозные. Это бесспорно. Но и они порой сомневаются. Сейчас самое время рисковать и брать инициативу в свои руки. Для этого Вселенная приготовила массу возможностей, не хватает только вашей решимости. Помните, никто не подарит вам действенный алгоритм успеха. Только вы можете его определить, взять на вооружение и непреклонно исполнять. Дерзайте и ничего не бойтесь! Удача улыбается смелым!

Космический совет: самое время пойти на риск, звезды к вам благосклонны.

♍ Дева

Вы все чаще выбираете просто закрыть глаза на происходящее, чтобы не принимать трудных решений. Это определенно разрушительный путь, и однажды вы судьба продемонстрирует это жестко и болезненно. Выход из позиции отрицания может стать большим стрессом и даже шоком. Не дожидайтесь оплеухи Вселенной, исправьте ситуацию прямо сейчас. Никто не избавит от трудностей — это должно стать вашей твердой позицией. Соберитесь с силами и боритесь с обстоятельствами самостоятельно.

Космический совет: отрицание не поможет справиться с проблемами, нужно действовать.

♎ Весы

Если у вас есть мечта, но все вокруг говорят о ее недостижимости, что вы должны делать? Правильно! Никого не слушать и действовать. Сегодня звезды благосклонны, они поддерживают каждое ваше желание. Но за вас, разумеется, никто трудиться не станет. Добивайтесь своего несмотря на обстоятельства, сопротивление недоброжелателей и прочие препятствия.

Космический совет: если так подсказывает сердце, бунтуйте и нарушайте запреты! В рамках закона, конечно.

♏ Скорпион

Пришло время подумать о насущном. Ваши отношения с деньгами, по правде сказать, не всегда были здоровыми. Пришлось потрудиться, чтобы научиться их зарабатывать, тратить, с умом вкладывать. Некоторые Скорпионы учатся этому всю жизнь. Сейчас отличное время для старта освоения финансовой грамотности. Уделите этому должное внимание и не жалейте времени — отдача окупит все усилия. В сети — море онлайн-программ, тренингов, курсов. Любая информация открыта — вам нужно только найти ее и воспользоваться.

Космический совет: сконцентрируйтесь на финансовой сфере — есть шансы приумножить капитал.

♐ Стрелец

Наше тело, прежде чем отказать в «сотрудничестве», всегда предупреждает о проблемах со здоровьем. Оно говорит с человеком, но тот не всегда готов слушать, погрязший в ежедневной рутине неотложных дел. Но подумайте, сможете ли вы эти дела продолжать, если заболеете? Ответ очевиден. Так что, дорогие Козероги, научитесь достигать компромиссов со своими гиперответственной жизненной позицией, трудоголизмом и амбициозностью. Если не будете реагировать на плохое самочувствие, последствия будут плачевными. Вовремя обращайтесь к врачу и научитесь хоть иногда ОТДЫХАТЬ! Космический совет: прислушайтесь к сигналам тела и позаботьтесь о своем здоровье.

♑ Козерог

Если бы не было в жизни печали, не было бы и радости, верно? Вы бы не смогли почувствовать красоту и полноту жизни, если бы не знали, как она может быть сурова. Простая истина, подтвержденная миллионами людей и вашим опытом. Так не забывайте об этом. В самые тяжелые моменты помните, что Вселенная милосердна, она желает вам счастья и дарует его благодарным. Скажите судьбе спасибо за испытания, которые сделали вас лучше и сильнее. Идите своей дорогой с уверенностью в завтрашнем дне. Все еще будет!

Космический совет: всему есть причина, примите невзгоды как один из шагов к светлому будущему.

♒ Водолей

Если бы не было в жизни печали, не было бы и радости, верно? Вы бы не смогли почувствовать красоту и полноту жизни, если бы не знали, как она может быть сурова. Простая истина, подтвержденная миллионами людей и вашим опытом. Так не забывайте об этом. В самые тяжелые моменты помните, что Вселенная милосердна, она желает вам счастья и дарует его благодарным. Скажите судьбе спасибо за испытания, которые сделали вас лучше и сильнее. Идите своей дорогой с уверенностью в завтрашнем дне. Все еще будет!

Космический совет: всему есть причина, примите невзгоды как один из шагов к светлому будущему.

♊ Рыбы

Единственное, чего вам нужно бояться — это самого страха, Рыбы. Так что смотрите своим демонам прямо в глаза, боритесь за свою свободу от оков сомнений и неуверенности в собственных силах. Речь не только о настоящих фобиях, но и о рядовой нерешительности. Очень трудно жить и достигать процветания вопреки боязни. Работайте над собой, если необходимо — обращайтесь за помощью к специалистам. Знайте одно: поборов страх, вы обретете такую силу, о какой не могли и мечтать.

Космический совет: преодоление страхов — ваша главная задача на сегодня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переход Марса в Весы с 15 сентября повлияет на людей.