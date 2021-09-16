Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после слухов о беременности

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после двухмесячного отсутствия, в связи с которым стали распространяться слухи о ее четвертой беременности. Фанаты не видели супругу принца Уильяма с 11 июля — тогда она присутствовала на финале чемпионате Уимблдона. Так в прессе ранее сообщалось, что, вынашивая наследников, Миддлтон чувствовала себя не лучшим образом из-за токсикоза, поклонники тут же предположили: представительница королевской семьи находится на первых месяцах беременности, потому и не выходит в свет.

В Кенсингтонском дворце ситуацию никак не комментировали. Только в сентябре стало известно, что герцогиня возвращается к своим обязанностям с 15 сентября. По данным издания Daily Mail, Кейт Миддлтон была в отпуске, и по его завершении посетила крупнейшую базу ВВС Великобритании в оксфордширском Брайз-Нортоне. Там она встретилась с военнослужащими и гражданскими, которые в ходе гуманитарной операции помогли эвакуировать 15 тысяч человек из Кабула.

Покинувших Афганистан людей разместили недалеко от Лондона, в специально созданном для этих целей центре репатриации. Там беженцам предоставили одежду, средства гигиены и еду, детские игрушки, а также медицинскую помощь. Одному из эвакуированных и его семье, предположительно, сослуживцу принца Уильяма из Военной академии Сандхерста, была обещана личная помощь от герцога.

На встрече с участниками гуманитарной операции Кейт Миддлтон появилась в подчеркивающем стройную фигуру туалете — классических брюках и приталенном пиджаке, на высоких каблуках. Образ герцогини никак не подтвердил слухов о беременности. Однако фанаты королевской семьи все равно с нетерпением ждут новостей о появлении четвертого наследника Кембриджских.

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