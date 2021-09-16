Экс-солист «Фристайла» со скандалом покинувший группу выступает от ее имени

Участник легендарной группы «Фристайл» Сергей Кузнецов заявил, что от имени коллектива гастролирует артист, который не имеет право на его репертуар. В своем Instagram-аккаунте он призвал организаторов концертов отказаться от сотрудничества со злоумышленником, так как тот нарушает закон и авторское право.

Речь идет о Сергее Дубровине (настоящее имя Сергей Дубина — прим. ред.), который играл и пел в группе с 1992 по 2001 годы. Он со скандалом покинул коллектив и переехал в ФРГ, а спустя много лет начал выступать с песнями «Фристайла».

«Он не имеет право исполнять публично наши песни, не имеет право использовать наше имя. Он пытается вести концертную деятельность в разных странах, указывая на афишах наше название и название наших песен, к созданию которых он не имел никакого отношения», — заявил Кузнецов.

В интервью 5-tv.ru он рассказал, что для рекламного ролика шоу Дубровина в Казахстане даже был использован голос другого солиста — Вадима Казаченко. Вместе с тем музыканта уже оштрафовали в ФРГ за исполнение чужих песен.

«Мы через официальные контакты в России ведем диалог, они ищут какие-то законные пути, а сами мы отсюда сделать ничего не можем. Многие, например, нам ставят аргументом: «Ну, вы же не ездите в Россию, а песни людям нравятся». Понимаю. Но это же не законные аргументы. Неправильно идти по принципу: «Если вы это не делаете, это буду делать я. Хоть это и не мое, буду выдавать за свое», — рассказал Кузнецов.

По его словам, Дубравин пытался заниматься сольным творчеством, но понял, что не так успешен, и решил сделать себе имя на хите «Фристайла» «Ах, какая женщина!».

Все это происходит на фоне утраты бессменной солистки группы Нины Кирсо, которая скончалась в 2020 году. Трагедию коллектив переживает по-прежнему.

«Память о Нине всегда с нами. Вспоминаем ее на каждом концерте. И обязательно поем ее песню „Украина-ненька“, которую она написала в основном сама, я только немножко помог со словами. Не хватает ее энергии, постоянной жизнерадостности…», — поделился Кузнецов.

www.globallookpress.com / facebook.com/ ninakirso,

Ранее 5-tv.ru писал что, в августе 2020 года на 48-м году жизни скончался бывший солист легендарной группы «Фристайл» Сергей Вязовский.

