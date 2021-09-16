Петросян показал трогательное фото с сыном и женой в свой день рождения

Юморист Евгений Петросян в свой день рождения 16 сентября опубликовал фото в Instagram, где запечатлен в кругу семьи. На трогательном снимке изображен сам радостный именинник, счастливая жена Татьяна и полуторогодовалый сын Ваган.

«Жизнь продолжается!», — такой подписью сопроводил пост народный артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Подписчики тут же отреагировали:

«С днем рождения! Вот оно — счастье! Рядом любимые жена и сыночек!»;

«Какой уже большой… И сынишка, и папа!»;

«Какой вы счастливый человек! Пролили себе молодость, желание жить и творить!», — порадовались фанаты за артиста, два года назад вновь заключившего брак.

Этот союз с Татьяной Брухуновой стал пятым в семейной жизни Евгения Петросяна. Избранницей комедианта стала его помощница и концертный директор. Через год после развода с четвертой женой и коллегой Еленой Степаненко Петросян взял в законные супруги Брухунову. Сейчас молодая пара воспитывает полуторогодовалого сына Вагана, названного в честь отца юмориста.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Петросяна отреагировала на слухи о своей беременности.