Что известно о предполагаемой возлюбленной младшего сына Орбакайте

|
Карина Исхакова
1 005

Недавно в сети появилась информация, что Дени Байсаров завел отношения с белокурой красавицей.

Что известно о предполагаемой возлюбленной младшего сына Орбакайте

Фото: Instagram @dennyartview

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров — персона не медийная. О личной жизни внука Аллы Пугачевой практически ничего неизвестно. Недавно молодой человек поделился фотографией с белокурой красавицей в разделе Instagram-сторис. Потенциальную девушку Байсарова зовут Алина Шепель. Девушка не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса.

Instagram @dennyartview

Потенциальной возлюбленной сына Орбакайте, как и ему самому 23 года. Судя по фотографиям в социальных сетях, Алина много путешествуе, пишет Teleprogramma.pro. Девушка окончила бакалавриат МГУ. После блондинка собиралась учиться в Лондоне в институте искусств. Девушка также задействована в одном из арт-проектов Байсарова.

Известно, что младший сын Орбакайте — Дени Басайров получил образование в Лондоне. После молодой человек некоторое время жил в США, а потом и снова вернулся в Россию. По стопам своей творческой мамы он не пошел, наследник артистки решил реализовать себя в бизнесе.

Дени — младший сын знаменитой певицы и бизнесмена Руслана Байсарова. У Кристины Орбакайте есть также старший наследник — Никита, рожденный в браке с Владимиром Пресняковым-младшим. А также дочь — Клава от предпринимателя Михаила Земцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у внука Пугачевой обнаружили опухоли в желчном пузыре. 

+8° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.56
0.13 85.46
0.10
Астролог прояснила, кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни

Последние новости

4:03
Астролог прояснила, кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни
3:45
Наталья Варлей переехала в загородный дом за шесть миллионов рублей
3:27
ТОП-5 имен, обладательницы которых становятся самыми ответственными матерями
3:09
Фадеев показал, как выглядит во время болезни: «Просто простыл!»
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
2:51
Роза Сябитова посоветовала встречаться сразу с тремя мужчинами: «Риски минимальны»

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для всех знаков зодиака
Стала известна причина трупного запаха из квартиры покойного актера Марьянова
Как по дате рождения определить, кем вы были в прошлой жизни
Маленькие собственники: права детей и взрослых в сделках с недвижимостью

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака