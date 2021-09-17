Что известно о предполагаемой возлюбленной младшего сына Орбакайте

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров — персона не медийная. О личной жизни внука Аллы Пугачевой практически ничего неизвестно. Недавно молодой человек поделился фотографией с белокурой красавицей в разделе Instagram-сторис. Потенциальную девушку Байсарова зовут Алина Шепель. Девушка не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса.

Instagram @dennyartview

Потенциальной возлюбленной сына Орбакайте, как и ему самому 23 года. Судя по фотографиям в социальных сетях, Алина много путешествуе, пишет Teleprogramma.pro. Девушка окончила бакалавриат МГУ. После блондинка собиралась учиться в Лондоне в институте искусств. Девушка также задействована в одном из арт-проектов Байсарова.

Известно, что младший сын Орбакайте — Дени Басайров получил образование в Лондоне. После молодой человек некоторое время жил в США, а потом и снова вернулся в Россию. По стопам своей творческой мамы он не пошел, наследник артистки решил реализовать себя в бизнесе.

Дени — младший сын знаменитой певицы и бизнесмена Руслана Байсарова. У Кристины Орбакайте есть также старший наследник — Никита, рожденный в браке с Владимиром Пресняковым-младшим. А также дочь — Клава от предпринимателя Михаила Земцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у внука Пугачевой обнаружили опухоли в желчном пузыре.