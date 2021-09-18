Более 40 лет и свыше 100 ролей в кино: чем запомнится актер Шухрат Иргашев

Шухрат Иргашев родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. Известно, что по окончании школы он работал столяром и слесарем на местном заводе «Подъемник», а в 1968 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. В том же году он поступил в труппу Ташкентского русского драматического театра имени Максима Горького.

Еще во время учебы, в 1966 году, Иргашев дебютировал в фильме режиссера Эльера Ишмухамедова «Нежность», а через три года сыграл в его ставшем культовом фильме «Влюбленные», где партнерами начинающего актера были настоящие звезды — Анастасия Вертинская и Родион Нахапетов. Так начался многолетний творческий союз Иргашева и Ишмухамедова: в дальнейшем артист снимался практически в каждой картине режиссера.

Во времена Советского Союза Иргашев много снимался, как у себя на родине, в Узбекистане, так и на студиях соседних республик — Таджикистана, Казахстана, Киргизии. В 1989 году актера удостоили звания народного артиста Узбекской ССР.

С наступлением 1990-х съемки в кино у Иргашева прекратились, причем вынужденный простой актера продлился более десяти лет. В этот период он пробовал себя в роли продюсера — организовал собственную студию, снимал документальные фильмы и рекламу, параллельно занимался коммерцией, работал ведущим презентаций.

В 2000 году, когда ему было уже за 50, Иргашев приехал в Москву. Здесь он первое время занимался оформлением узбекских ресторанов — консультировал по поводу дизайна и декора интерьеров, приглашал мастеров из Ташкента, привозил оттуда же национальные костюмы, посуду, ковры.

Кадр из кинофильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Через некоторое время произошло возвращение Иргашева в кино, причем с подачи того же Эльера Ишмухамедова. В 2004 году режиссер снял его в картине «Влюбленные. Фильм второй» — продолжении своей знаменитой картины. В том же году Иргашев принял участие в ставшем популярном сериале «Боец».

Впоследствии актер был задействован в других известных многосерийных российских телепроектах — «Гражданин начальник», «Псевдоним „Албанец“», «Нюхач», «Склифосовский», «Знахарь». Приглашали Иргашева и в полнометражные работы. В частности, он появился в блокбастере по роману Лукьяненко «Дневной Дозор» и нашумевшей картине «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Будучи гражданином Узбекистана, актер жил одновременно на три страны. В Узбекистане у него остались братья и другая родня, в Бельгии живут его жена и дочери, в России же он работал и проводил большую часть времени.

Несмотря на огромное количество сыгранных ролей, Иргашев считал, что его главная роль еще впереди.

«У меня достаточно ролей, за которые не стыдно, которые можно показать друзьям. Конечно, я надеюсь на достойную роль, в хорошей команде. В кино я больше 40 лет и уже не могу жить без него. Когда нет съемок — не живу, жду», — сказал как-то Иргашев.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти народного артиста Узбекской ССР Шухрата Иргашева в возрасте 76 лет. Трагическую новость сообщил режиссер Улугбек Юлдашев. Причины смерти актера, а также время и место прощания с ним пока неизвестны.