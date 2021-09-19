Самые действенные ритуалы: как привлечь деньги в полнолуние 21 сентября

Полнолуние в астрологии — время чудес и свершения желаний. Эксперты утверждают, что благодаря скоплению невероятной энергии можно притворить в реальность любую мечту. Не нужно делать ничего особенного. Достаточно лишь провести один небольшой ритуал, и счастье и успех гарантированы!

Специалисты по звездам предупреждают: ближайшая возможность воплотить мечту представится 21 сентября. Луна переходит в знак Рыб, а это значит, особенно хорошо проводить обряды на привлечение денег. На какие цели они пойдут — решать каждому. Но без дополнительных средств реализовать проекты будет сложновато.

Счастливое пламя

Астрологи и провидцы утверждают, что нет ничего проще обрядов со свечами. Однако они же являются очень действенными. Чтобы привлечь побольше денег, в полнолуние важно зажечь свечу и дать ей полностью сгореть. Все это время периодически вслух нужно четко и ясно повторять желание. Тогда оно исполнится.

Тугой кошелек

Эксперты считают, что помогают в реализации мечт ритуалы с кошельком. Вот, например, один из них. Нужно взять любые купюры и монеты, какие только могут поместиться в бумажник, и заполнить его «до отказа». Туго набитый кошелек в полнолуние кладут на подоконник и произносят заклинание: «Как полна Луна, так полон и мой кошелек». В первые сутки после полнолуния деньги тратить запрещено.

Рисунок надежды

Многие слышали про карты желаний, составляя которые люди анализируют жизнь и просят у Вселенной самое необходимое. «Разговор с миром» хорошо действует и на привлечение денег, считают эксперты-провидцы. Они предлагают усилить эффекты двух первых обрядов, дополнив их рисунком.

В полнолуние страждущим необходимо на чистом листе бумаги нарисовать деньги или другие виды материального богатства шариковой ручкой, яркими фломастерами, карандашами или красками. Выбрасывать эскиз не нужно — на утро его необходимо спрятать в самый дальний ящик. Прибыли долго ждать не придется.

Денежный магнит

Ну и конечно, не запрещено в полнолуние притягивать деньги в буквальном смысле. Для этого обряда необходимо взять три монеты одинакового номинала. Их кладут в левый карман любой вещи, которую носят ежедневно. В правый карман — магнит. После этого важно зажечь свечу и трижды произнести заговор на деньги, указанный выше. Когда пламя догорит, монеты из кармана перекладывают в кошелек и хранят до следующего полнолуния.

Специалисты утверждают, что этот ритуал всегда привлекает деньги в дом. А еще его можно проводить каждый месяц, передает сайт «ЧС.инфо».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие обряды нужно провести в полнолуние, чтобы привлечь любовь.