Психолог объяснила феномен отдавшей яйцеклетку Королевой: «Мечтает сама родить»

Ошарашившая общественность неожиданным признанием Наташа Королева поставила поклонников в тупик своим поведением. В эфире программы на НТВ певица призналась, что отдала свою яйцеклетку другу, не имеющего возможности завести детей естественным путем. В то же время артистка отказалась прибегать к услугам суррогатной матери, когда дело коснулось ее. Звезда не скрывала, что мечтала еще об одном ребенке и «все перепробовала» вместе с мужем Сергеем Глушко. Тем не менее от едва ли не самого распространенного способа при подобном раскладе Королева отказалась. В чем причина?

Логику поведения певицы в интервью 5-tv.ru объяснила клинический психолог Наталья Георгиева.

«То, что Наталья дала яйцеклетку другу, вовсе не означает, что она обязательно должна была так же сделать в своем случае. Возможно, ей так не хотелось, возможно, у нее очень сильные трепетные чувства к ее половине — Тарзану, и поэтому ей хочется этот процесс пройти самостоятельно <…> повторить путь материнства от начала до конца, выносить этого ребенка, прочувствовать весь процесс беременности и самой родить», — рассуждает эксперт.

При этом поступок Королевой, без раздумий решившей помочь другу в рождении ребенка, о котором тот мечтал, говорит о том, что у нее очень сильные архетипические корни женского характера, подчеркивает психолог.

«В ней сильны корни женщины, которая готова на благородные поступки, готова делиться своим счастьем, всем тем лучшим, что у нее может быть. Поэтому, когда ее друг-гей попросил у нее яйцеклетку, чтобы они могли иметь детей, она охотно на это пошла. По своему характеру и темпераменту она очень добрый и открытый человек, и ей просто хотелось помочь другу», — объяснила Георгиева.

Ранее Королева рассказала, что подарила свою яйцеклетку хорошему другу-киевлянину, который состоит в «нестандартных отношениях» и не может естественным путем завести ребенка. Имя друга она не раскрыла, но сообщила, что он переехал в США и достиг невероятных успехов в IT-индустрии. Мечтой его жизни было иметь детей, и артистка помогла реализовать желаемое, предоставив биоматериал.

До этого певица рассказала, что «прошла через ад», несколько раз потеряв ребенка. Она призналась, что после сына Архипа, которому сейчас 18 лет, хотела родить еще детей, но каждый раз терпела неудачи. Трижды у Королевой случался выкидыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие эмоции испытала Наташа Королева, впервые взяв на руки биологическую дочь, выношенную суррогатной матерью.