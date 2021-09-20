Сыгравшая Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни» стала сектанткой

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Алексей Хитров
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Тревожную новость сообщили коллеги 70-летней актрисы Татьяны Федотовой.

Сыгравшая Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни» стала сектанткой

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" (1969)

Актриса Татьяна Федотова, известная по роли Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», попала в ряды религиозной секты. Об этом сообщили коллеги 70-летней артистки в эфире телеканала НТВ.

«Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению», — заявил гость программы, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Он добавил, что руководители секты, которая базируется в Тверской области, «выкачивают из людей имущество и квартиры», переписывая на себя собственность своих последователей. Известных людей заманивают в подобные секты с целью рекламы, отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что роль в картине «Белое солнце пустыни» так и осталась единственной в карьере Татьяны Федотовой. В последнее время она работает уборщицей в московском музее. По словам Федотовой, она бросила профессию на самом старте из страха повторить печальную судьбу многих прославленных актеров. О своем решении она не пожалела и позже, когда на пенсии пришлось взять в руки швабру.

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