Застой и болезни: совет дня на вторник, 21 сентября, по системе Бацзы

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Татьяна Бендзь
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Сегодня энергии будут неподвижны, и это плохой знак. Особенно для двух занятий.

Застой и болезни: совет дня на вторник, 21 сентября, по системе Бацзы

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе Бацзы. К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 21 сентября?

Вторник — второй день этой недели, когда китайские астрологи советуют ничего важного не делать. Потому что энергии дня стоят на месте, не двигаются. А стоячая энергия, согласно китайской философии Бацзы — это застой, болезни и неприятности

Именно поэтому в этот вторник не стоит ходить к докторам, конечно же, за исключением экстренных случаев. Не лучший день это и для выхода на новую работу.

А если очень хочется полечиться — лучше устройте себе психологически лечебную встречу с лучшим другом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Застой и болезни: совет дня на вторник, 21 сентября, по системе Бацзы

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