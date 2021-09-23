Первое большое интервью дочери Бодрова-младшего: «Не всегда все сказочно и очевидно»

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Ольга Бодрова пошла по стопам знаменитого отца. В конкурсной программе «Кинотавра» представлен фильм с ее участием «Море волнуется раз».

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В Сочи сейчас в самом разгаре «Кинотавр» — главный российский кинофестиваль. В этом году на него подали рекордное число заявок — 104 полнометражных фильма, из которых было отобрано лишь 15.

Среди них — документальная лента «Нас других не будет» про Сергея Бодрова-младшего. И из-за этого особое внимание на фестивале приковано к дочери актера — Ольге Бодровой.

Она пошла по стопам отца, и в конкурсной программе «Кинотавра» представлен фильм с ее участием «Море волнуется раз». В эксклюзивном интервью «Известиям» актриса рассказала, чем ее привлек сценарий, и почему истории любви до сих пор пользуются популярностью у зрителей.

«Это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое. И о том, как, наверное, не всегда все сказочно и очевидно. То есть, все на самом деле гораздо сложнее и многограннее, но люди в этой истории — молодые люди — они отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе», — рассказала дочь Сергея Бодрова-младшего.

В интервью «Известям» Ольга Бодрова также призналась, что всегда с интересом рассматривает новые предложения — будь то роль в театре или в кино. И со многими режиссерами ей везет находить общий язык.

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