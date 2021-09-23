Есть предел: как возраст мужчины влияет на здоровье будущего ребенка

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 001

Врач-уролог эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, какие нарушения в развитии плода могут возникнуть в зависимости от возраста будущего отца.

Фото, видео: Depositphotos / balinska_lv; 5-tv.ru

В последнее время супружеские пары все чаще откладывают рождение ребенка на более поздний срок. Известно, что женский век в плане зачатия более короток, чем у мужчин. Однако и им следует поторопиться: врач-уролог Николай Захарченко эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как возраст мужчины влияет на здоровье будущего ребенка.

Ограничения в сроках зачатия касаются прежде всего женщин в силу наступления климакса, переходный период начинается обычно в 45-55 лет. Вероятность зачатия в это время практически сведена к нулю из-за резкого уменьшения количества яйцеклеток в женском организме.

В отличие от прекрасной половины человечества, представители сильной ее стороны практически всю жизнь сохраняют свою фертильность и возможность к зачатию, однако с определенными оговорками по качеству производимых ими сперматозоидов.

Наиболее благоприятным периодом для зачатия будущего ребенка врач Захарченко считает возраст отца от 24 до 35 лет. Объясняется данное ограничение тем, что в этом возрасте мужчина в целом здоров: у него уже сформировалась половая система, его гормональный профиль стабилен и он обладает хорошей иммунной системой.

Но вот после 35 лет у мужчины начинают «вылезать» различные болячки, а такие распространенные, как сахарный диабет и хронические бронхиты и тонзиллиты, проявляют себя не самым лучшим образом.

«Если зачатие произошло, когда мужчине более 35 лет, например, 40-45, то повышается риск преждевременных родов у женщины. Это может спровоцировать выкидыши или проявиться в виде пороков развития плода: нередки у ребенка страдает нервная система, случается порок сердца», — предостерег врач.

Доктор акцентировал внимание на большой риск появления у старородящих отцов детей с психическими отклонениями. Если мужчина старше 45 лет, то в таком случае вероятность рождения ребенка, страдающего аутизмом, очень велика. Риск шизофрении также сильно возрастает.

Кроме того, Николай Захарченко отметил, что после 35 лет у мужчин меняется качество семени, оно отражается в спермограмме.

«Появляются патологические формы сперматозоидов, поражения головки сперматозоида. Они могут выражаться в ее деформации, появляется так называемая фрагментация ДНК сперматозоидов, когда в молекуле-хранителе наследственной информации происходят небольшие разрывы», — разъяснил специалист.

Кроме этого, снижается сама подвижность сперматозоида, из-за чего попасть в полость матки он уже не может. Бывает, поражается шейка или хвост сперматозоида, такие изменения тоже провоцируют различные нарушения у будущего ребенка.

Правда, природа устроена так, что иногда женская яйцеклетка способна самостоятельно устранить некоторые мелкие дефекты. Однако, когда в сперматозоиде есть тяжелые поражения, чуда уже ждать не стоит, заключил врач Захарченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему здоровая пара иногда не может завести детей.

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