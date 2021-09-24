38-летняя Юлия Михалкова объяснила, почему не готова выходить замуж

Актриса и бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, почему в свои 38 лет не выходит замуж. Она считает, что не стоит заключать брак только лишь из-за давления со стороны — ответственное решение стоит принимать осознанно.

«Я за семью. Но я точно не готова создавать ее в угоду общественному мнению. Поэтому я абсолютно равнодушна к замечаниям по поводу того, что „часики тикают“. У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы», — призналась знаменитость в интервью «7Дней».

При этом, утверждает она, штамп в паспорте не лишает свободы, однако все должно происходить вовремя. По ее мнению, если есть подходящий человек, который уважает вторую половинку, то свободы становится только больше.

«У тебя прибавляется уверенности в своих силах», — подчеркнула артистка.

Семью Михалковой, призналась она, долгое время заменяли коллеги по «Уральским пельменям». Со многими из них актриса знакома уже более 15 лет.

«Иногда просыпаюсь утром и думаю: а как там ребята поживают? И сразу у меня такая легкая тоска, и даже слезы подступают», — заключила знаменитость.

Как писал 5-tv.ru ранее, Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельменей».