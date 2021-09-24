Рунический гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября для всех знаков зодиака

Эзотерик и рунолог Игорь Вечерский не раз предсказывал события в жизни звезд и мировые катастрофы. Свой уникальный дар — видеть будущее при помощи рун — он использует на благо людей, предупреждая их о возможных рисках и опасностях, указывая на грядущие перемены в жизни. Специально для 5-tv.ru рунический провидец составил гороскоп для всех знаков зодиака на период с 27 сентября по 3 октября 2021 года.

Овен

Эваз, перевернутый тейваз и гебо рекомендуют в этот промежуток времени с осторожностью относиться к новым предложениям о сотрудничестве и взаимодействию с партнерами, и ориентироваться только на проверенных людей, потому что здесь может крыться причина неудач.

Телец

Перевернутая беркана, перевернутая райдо и иса советуют взять паузу, не совершать активных действий и скорее в этот промежуток времени набраться опыта, поделиться информацией и приобрести новые сведения, которые помогут в дальнейшем открыть новые возможности.

Близнецы

Манназ, ансуз и ингуз открывают хорошие возможности для получения важной, ценной и очень нужной информации. Также они позволяют найти коммуникации, которые приведут к хорошим результатам.

Рак

Тейваз, эйваз и перевернутая райдо советуют вам обратить внимание на то, что ваши активные планы в этот промежуток времени могут столкнуться со сложностями и противодействием внешних сил. Успех в этот период принесет активность, однако необходимо учитывать обстоятельства.

Лев

Вуньо, райдо и манназ советуют не откладывать то, что вы можете сделать в этот промежуток времени: у вас будут успешны как новые проекты, так и продвижение старых. В это время вы можете достичь нужного вам результата.

Дева

Хагалаз, райдо и отал дают противоречивые перспективы. С одной стороны, существует вероятность непредсказуемого течения событий, с другой — в это время вы можете достаточно хорошо и эффективно использовать свой основной потенциал, реализоваться в той сфере, которую вы считаете главной.

Весы

Эйваз, дагаз и перевернутая райдо советуют очень внимательно действовать в этот промежуток времени, потому что он связан с целым рядом важных событий. Ситуация может развернуться как в худшую, так и в лучшую сторону, поэтому действия, совершенные в это время, требуют дополнительного внимания либо отказа от них в принципе.

Скорпион

Феху, иса и перевернутый эваз говорят о том, что недостаток финансовых средств лежит в сфере неправильного выбора людей и приводит к застою в сфере развития. Вы имеете далеко идущие планы, которые должны реализоваться в будущем, но это произойдет только в том случае, если сейчас вы сделаете правильный выбор.

Стрелец

Эйваз, лагуз и перевернутая райдо советуют прислушаться к собственной интуиции, не рубить с плеча и не совершать резких действий. Лучше попытаться найти путь решения проблем с помощью дипломатии и всестороннего анализа.

Козерог

Вуньо, гебо и перевернутый лагуз говорят о том, что ваши планы, особенно совместные, могут пойти не так и потребуют новых способов реализации. В связи с этим хорошо бы заручиться поддержкой и понять, что тот уровень, который вами достигнут сейчас, уже достаточен для следующих шагов.

Водолей

Йера, гебо и уруз дают вам возможность очень хорошо применить свои усилия, поработать со своим здоровьем и улучшить состояние собственного организма, а также реализовать давно идущие процессы и получить результат своего труда.

Рыбы

Эваз, манназ и иса говорят о том, что в этот период продолжаются давно текущие процессы, в которых во многом задействован человеческий фактор. Он может для вас служить как в дружеском отношении, так и в деловом. Улучшая старые контакты и налаживая новые, вы в этот промежуток времени создаете достаточно хороший потенциал.

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