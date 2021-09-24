Простые советы, как привести в сознание человека с резко упавшим давлением

Внезапное потемнение в глазах, головокружение, мигреноподобные боли с локализацией в одной половине головы, пульсирующая боль в висках. Если вы или ваши близкие чувствовали что-то подобное, то наверняка в этот момент фиксировалось резкое снижение артериального давления. Как быстро и эффективно привести в сознание человека с упавшим давлением, 5-tv.ru рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

«Когда у человека падает артериальное давление, это проявляется бледностью кожных покровов, бледностью слизистых, также губы становятся очень бледными», — охарактеризовала эксперт клиническую картину при гипотонии.

Что нужно сделать в первую очередь, если вы увидели похожие симптомы, и человек еле стоит на ногах или упал? Прежде всего, советует врач, необходимо проверить, есть ли пульс и дыхание у человека. Если их нет, то нужно приходить к оказанию сердечно-легочной реанимации.

Если же и пульс, и дыхание на месте, но человек бледный, а сидит или стоит он, опершись на кого-то или какую-либо поверхность, поступайте следующим образом.

«Человека надо положить, поднять ноги выше головы, согреть: такие методы часто приводят к появлению хотя бы сознания», — рассказала врач.

Этому есть объяснение: горизонтальное положение тела и поднятие ног способствуют улучшению кровоснабжения головного мозга. Согреться лучше горячим чаем.

Но как только больной почувствует себя лучше, необходимо обратиться к врачу для выяснения причин внезапного ухудшения здоровья. Если указанные меры не помогли, вызывайте скорую помощь.

Для профилактики низкого давления следует вести здоровый образ жизни: бросить пить и курить, высыпаться, закаляться, гулять на свежем воздухе. Необходимо добавить в свой рацион больше белков, витаминов и минералов. Чуть больше соли не повредит, в отличие от гипертоников. Добавьте в свою жизнь больше остроты и специй.

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