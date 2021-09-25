Саша Савельева показала родившегося раньше срока маленького сына

Певица Саша Савельева поделилась с поклонниками в Instagram трогательными архивными фотографиями с сыном Леоном, который появился на свет раньше срока.

«Видимо, нам с сыном очень хотелось увидеться как можно скорее, поэтому он появился раньше срока. И пусть не было свечей, ванны и прочих атрибутов „счастливых родов“, пусть все было быстро и напряженно, но это нисколько не затмило радость встречи», — написала Савельева под снимком.

На одном из кадров певица вместе с супругом актером Кириллом Сафоновым держат в ладонях крошечный подгузник, который делают специально для самых маленьких деток. На других снимках видны малюсенькие пальчики новорожденного, которые мама трепетно держит в своей руке.

Instagram @sasha_savelieva

Актер Кирилл Сафонов и экс-солистка группы «Фабрика» считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2010 году, однако ребенок у звездных родителей появился лишь спустя долгих восемь лет. Певица скрывала свою беременность до последнего — для нее рождение сына стало настоящим чудом.

Стоит отметить, что звездная пара до сих пор не показывает лицо маленького Леона публике. Если родители и публикуют фото наследника, то только со спины.

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