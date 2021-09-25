Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 сентября по 3 октября

Общий фон предстоящей недели скорее положительный. Энергичность, трудоспособность, целеустремленность — будут помогать нам в деловой сфере.

В личной жизни, однако возможны проявления необузданной чувственности, поиск удовольствий и желание переступать границы дозволенного.

Одновременно с этим будет проявляться подозрительность в мышлении, желание докопаться до тайного и скрытого. Это может создавать проблемы в парах — взаимные подозрения, возможно не беспочвенные.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя напряженная. Особенно сильно проявится ваша импульсивность и вспыльчивость. Возможны прямые конфликты, стычки с врагами. Вам будет сложно удержать себя в руках, эмоции могут хлестать через край. К тому же вам будет казаться, что вы, конечно же, правы.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя принесет эмоциональную неудовлетворенность, а может быть и проблемы в личной сфере. Возможна избыточная тяга к удовольствиям, однако они почему-то не приносят удовлетворения. А может быть влияние недели проявится просто в необычной лености и желании понежиться, ничего не делая.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя позитивная. Прилив энергии, решительность, настойчивость — помогут вам достичь многого в ваших делах и проектах. Используйте неделю, чтобы отстаивать свои взгляды и интересы, возможно даже спорить с окружающими. Это пойдет на пользу и взбодрит все стороны конфликта.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. С одной стороны, возможно усиление чувственности, стремление особенно сильно эмоционально раскрыться, поиск понимания и приятного общения. С другой стороны — быстро возникают обиды, резкие и неожиданные слова и поступки ранят, и создают конфликты. Эти энергии могут чередоваться и никого не оставят равнодушными.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит неделя, когда хорошо будет проявить энергичность, настойчивость и лидерские качества. Вы будете активны и убедительны, сможете повести окружающих за собой. Однако при этом будет сложно достичь эмоционального равновесия — как в общении с окружающими, так и у себя внутри. Неделя не обещает эмоционального покоя и гармонии. Также возможны неожиданные поступки и обстоятельства.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя положительная. Продолжается позитивный период в вашей личной жизни. Мягкое и приятное состояние, легкость в установлении контактов, стремление к нежности и приятному общению — помогут вам создать или развить ваши отношения, если вы приложите некоторые усилия.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит очень энергичная неделя. Просыпающийся внутри вас вулкан энергии будет толкать на обычно несвойственные вам решительные и активные действия. Появится желание заявить о себе и ярко проявляться. Возможны споры, активное демонстрирование своей позиции или отстаивание своих интересов, которые были забыты до поры до времени.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается любвеобильный период. Сильные чувства могут толкать вас на безрассудные поступки. Но в целом все будет скорее положительно. Раскрытие эмоций, способность ценить красоту и приятные моменты жизни — помогут вам в любви, в творчестве и просто подарят хорошее настроение.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит энергичная неделя. Готовность заявлять о себе и прикладывать усилия ради поддержания своего статуса — помогут вам больше реализоваться, принесут самоуважение и авторитет у окружающих.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. С одной стороны, вас ждут периоды мягкости, нежности, склонности к компромиссу. С другой стороны, возможны моменты резкости, вспыльчивости, раздражительности. На предстоящей неделе вам лучше решать дела миром, конфликты будут иметь разрушительные последствия.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе лучше всего заняться делами, требующими энергичности, напористости, импульсивности. Позитивные энергии Марса помогут вам во всех таких ситуациях. Дела, где будут требоваться тонкость и эмпатия — будут проходить неудачно. Также вам может быть сложно достичь эмоционального равновесия и гармонии в отношениях с окружающими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается положительный период. Неделя будет наполнена гармонией, красотой, нежностью и сочувствием. Вам удастся проявить свои лучшие черты, а ваша потребность в любви и взаимопонимании с окружающими будет полностью удовлетворена.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего ожидать разным представителям астрологического круга в ближайшие дни.