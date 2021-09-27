Как конфликт Меркурия с Плутоном с 27 сентября по 3 октября повлияет на людей

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Карина Бернтгольц
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Предстоящая неделя несет в себе немало опасностей. О том, как избежать, рассказала астролог.

Как конфликт Меркурия с Плутоном с 27 сентября по 3 октября повлияет на людей

Фото: Depositphotos / Shad.off

Неделя с 27 октября по 3 октября будет сложной для всех знаков зодиака. И виной всему не только ретроградный Меркурий, но и конфликт этой планеты с Плутоном, что неизменно ведет к ряду проблем. О том, как их избежать, на своей странице в Instagram рассказала астролог Наталья Анисимова.

«Мягко говоря, это даст негативчик и напряжение в мыслях и контактах. Мы зациклимся на чем-то неприятном, таинственном и будем это мусолить всю неделю», — предостерегла эксперт по звездам.

Среди не очень приятных влияний конфликта Меркурия с Плутоном астролог назвала желание тратить деньги и наряжаться. Чтобы не остаться с пустым кошельком, Анисимова рекомендовала не ходить на шопинг без надобности.

Впрочем, период с 27 октября по 3 октября принесет и несколько положительных изменений в жизни людей. Во-первых, повысится активность, продуктивность и работоспособность. Во-вторых, обострится интуиция и прояснится сознание. В-третьих, ожидается везение в финансах и любви.

«Венера обещает повышенную влюбчивость, романтические прогулки, море вдохновения. Можно влюбиться и офигеть на какие чувства и страсть вы способны. Не упустите!» — посоветовала астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября от Алены Никольской.

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