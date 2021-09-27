Актер Данила Шевченко о своей госпитализации: «Старею»

Актер театра и кино Данила Шевченко с юмором прокомментировал стремительно разлетевшуюся новость о его экстренной госпитализации после спектакля в столичном театре «Эрмитаж».

«Читал статью и ржал. Действительно, грохнулся в обморок, но после спектакля и после поклона, когда пошел фотографироваться с друзьями. Меня что-то повело и я упал. И коллеги настояли на том, чтобы меня довезли до больницы и врачи осмотрели. Осмотрели и я поехал по своим делам», — отметил 32-летний актер.

Он добавил, что раньше с ним такого не случалось. Возможно, как предполагает Шевченко, сказалась усталость или тот факт, что такой сложный спектакль они давно не играли из-за пандемии.

«Старею. Это была моя инициатива грохнуться в обморок», — смеется над ситуацией актер.

Также Шевченко опроверг распространившуются информацию о том, что он ударился во время падения. У него, как он подчеркивает, на теле нет ни синяков, ни ссаадин.

«Просто потемнело в глазах и упал. Я был против, чтобы меня госпитализировали и вызывали скорую. Я бы спокойно вышел и на спектакль после этого, если бы таковой был», — резюмирует звезда кино.

Данила заверил, что чувствует себя отлично. При этом в СМИ отмечалось, предварительной причиной приступа называют скачок артериального давления.

Данила Шевченко родился 8 марта 1989 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Подростком посещал театральную студию «Отражение», в 16 лет сыграл поэта Сергея Есенина в моноспектакле «Монолог без вранья». В 2011 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

В родном городе Шевченко сотрудничал с Малым драматическим театром и «Этюд-театром», позже перебрался в Москву, где был принят в труппу «Эрмитажа». Является лауреатом Международного «Брянцевского фестиваля», а также фестиваля «Театральный островок» (награда за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле).

Известен широкому зрителю в основном по ролям в популярных сериалах, таких как «Выстрел», «Куприн. Впотьмах», «Измены», «Бывшие» и «Склифосовский».

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