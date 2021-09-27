Россиянин утонул в Испании на глазах у жены в попытке спасти девушку

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 453

Экстремальный прыжок со скалы закончился трагедией для двух семей.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

Россиянин Данила Гагарин утонул в Испании, прыгнув в воду в попытке спасти свою знакомую. Несчастный случай произошел 23 сентября. В этот день в океане поднялся сильный шторм. Трагедия попала в объектив видеокамеры супруги погибшего.

Молодая девушка, гражданка Финляндии, спрыгнула в воду. Сильные волны начали бить ее о скалы. Данила попытался вытащить, бросившись за ней в воду. Ему почти удалось спасти девушку, но новая сильная волна накрыла их, и они оказались под водной толщей.

Тела обоих молодых людей были обнаружены только через несколько дней.

Как рассказала мать Данилы Гагарина Елена, молодой человек проживал в испанском городе Торревьеха вместе с женой и работал там инструктором по фитнесу.

«Он фитнес-тренер. Они там жили вместе с женой. Девчонка прыгнула, он попытался ее вытащить», — сказала женщина.

Елена Гагарина уточнила, что семья пытается уехать в Испанию, собирает документы на срочную визу. По ее словам, тело Данилы будет кремировано. Церемония назначена на 30 сентября. Часть праха сына мать планирует увезти на родину — в России, часть — развеять на морем, которое унесло жизнь ее сына.

Как ранее писал 5-tv.ru, в КБР задержан организатор смертельно-опасного восхождения на Эльбрус.

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