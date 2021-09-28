Психолог рассказал, как увлечение «марафонами успеха» может сломать жизнь

Тренинги и массовые занятия на тему того, как достичь финансового и карьерного успеха, очень популярны в последнее время, ведь на них обещают в кратчайшие сроки изменить жизнь человека. Однако, утверждает психолог Сергей Ланг, у подобных курсов есть и другая сторона. Он рассказал 5-tv.ru, чем они могут быть опасны.

«Как психолог, могу с уверенностью заявить: основные проблемы современных людей это финансовые проблемы и проблемы в личной жизни. Но здесь есть большие различия, и есть тип людей, которые хотят проработать свою ситуацию с психологом, индивидуально. На индивидуальной терапии психолог разбирается в проблеме, он устанавливает причины, составляет определенную стратегию, как жить человеку — и это определенный труд», — пояснил эксперт.

Однако, по словам Ланга, многим подобный путь кажется скучным и неинтересным. Они хотят получить результат как можно скорее.

«Как правило реклама этих тренингов очень обширная. Она в социальных сетях с помощью блогеров доносится до людей, и, как правило, там все сводится к одному: посетив один тренинг, вы сможете изменить свою жизнь навсегда, вы станете успешными, богатыми. Естественно люди на это ведутся», — пояснил психолог.

Он рассказал, что именно блогеры сегодня для многих являются лидерами мнения, и все, что они советуют, все, что они рекомендуют, пользуется спросом.

«Человек стоит перед выбором: пойти к психологу и заниматься там не один месяц а, возможно, и годы для того, чтобы изменить свою жизнь, или можно посетить один тренинг за два-три часа тебя всему научат, все расскажут. Конечно же люди становятся зависимыми от этих тренингов», — подчеркнул эксперт.

Далее люди делятся мнимыми успехами в соцсетях, это превращается в игру, при этом человек может не понимать, что он не решает никаких проблем.

«У меня, как у психолога, огромное количество пострадавших людей от этих тренингов. Они их посещали в надежде изменить свои жизни», — поделился психолог.

На данную проблему обратила ранее телеведущая Ксения Собчак. На свой странице в Instagram она привела несколько десятков выражений, по которым можно понять, что с собеседником лучше «сворачивать разговор», так как он может оказаться обыкновенным аферистом. Среди подобных выражений «Я в принятии», «Мне откликается», «Я в моменте», «Я в ресурсе» и подобные. На свои наблюдения она получила бурную реакцию.

«Глупость настолько непроходима, что ее невозможно исследовать до дна, в ней не рождается никакого эха или отзвука, она все поглощает без возврата. Поэтому спорить с глупостью бессмысленно, а учить опасно», — заявила знаменитость.

Однако бывший супруг Собчак — актер Максим Виторган — заявил, что она сама ранее часто прибегала к подобным выражениям.

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