Чудо или ложь: врач оценила шансы бесплодного Пороховщикова на отцовство

Вокруг покойного актера Александра Пороховщикова разгорелся громкий скандал. Никому не известная россиянка по имени Елена в эфире федерального канала заявила, что 36 лет назад родила ему дочь. И это притом, что официально народный артист РФ считался бесплодным. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Ирина Меньшикова оценила правдивость слов женщины и объяснила, при каком условии нефертильный мужчина вдруг может стать отцом.

Бесплоден или нет?

Все помнят, как ныне покойная супруга Александра Шалвовича Ирина горевала из-за отсутствия наследников. Подруги рассказывали, что женщина не стала бросать бесплодного супруга-актера, но искренне надеялась, что он созреет для усыновления. Время шло, однако пара так и не решилась сделать ответственный шаг. Если бы сегодня чета узнала о рождении внебрачного ребенка, наверняка бы обоих «хватил удар».

Врач действительно не исключает возможности рождения наследницы Пороховщикова при поставленном диагнозе. Но отмечает: чтобы это случилось, все события должны тому благоволить. Если буквально: должно произойти настоящее чудо.

Меньшикова пояснила: мужчина считается фертильным, если в одном миллилитре его спермы от десяти до 20 миллионов сперматозоидов и хотя бы треть из них здоровы и подвижны. Конечно, для зачатия нужен всего один сперматозоид. Но задача остальных — растворить оболочку яйцеклетки и способствовать беспрепятственному прохождению самого удачливого сперматозоида внутрь.

«Так вот, если концентрация сперматозоидов у мужчины значительно снижена — до одного-двух миллионов или нескольких десятков тысяч в одном миллилитре спермы, то мы говорим о мужском бесплодии. Скорее всего, у такой пары будет длительное отсутствие беременности. Однако если у женщины очень повышена фертильность, то наступление беременности маловероятно, но возможно», — уточнила Ирина Меньшикова.

Репродуктолог считает, что даже при наличии единичных сперматозоидов в эякуляте мужчины его спутница имеет все шансы родить малыша. В данном случае все зависит, скорее, от госпожи Удачи.

«Может быть такое, что фертильность спермы со временем снижается. Например, в молодости высокая концентрация сперматозоидов, а потом, в связи с какими-то заболеваниями, концентрация их и подвижность снижаются. Поэтому наступление беременности от такого мужчины редко, но возможно», — констатировала врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что якобы родившая от Александра Пороховщикова женщина рассказала, что изменяла с актером законному мужу.