На 57-м году умер ведущий актер российских мюзиклов «Норд-0ст» и We Will Rock You
На счету Владимира Ябчаника также роли в кино и прокте «Танцы со звездами».
Фото: Facebook @vladimir.yabchanik
На 57-м году умер ведущий актер российских мюзиклов, а также кино Владимир Ябчаник. Об этом на своей странице в Facebook Ефим Шифрин.
«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память…» — написал артист.
В комментариях к посту он добавил, что причиной смерти стал инсульт.
Владимир Ябчаник родился в Львовской области. Окончил музыкальную школу и Симферопольский театральный институт при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького. С 2013 года служил в Московском театре мюзикла.
На его счету десятки работ в российских постановках, среди которых «Норд-Ост», «Дракула», We Will Rock You, «Преступление и наказание», «Чайка», «Звезды бродвея». Также он снимался в кино и телевизионных проектах. Например, в качестве вокалиста «Танцев со звездами» и «Победитель получит все».
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