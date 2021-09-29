На 57-м году умер ведущий актер российских мюзиклов «Норд-0ст» и We Will Rock You

На 57-м году умер ведущий актер российских мюзиклов, а также кино Владимир Ябчаник. Об этом на своей странице в Facebook Ефим Шифрин.

«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память…» — написал артист.

В комментариях к посту он добавил, что причиной смерти стал инсульт.

Facebook @nakhim.shifrin

Владимир Ябчаник родился в Львовской области. Окончил музыкальную школу и Симферопольский театральный институт при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького. С 2013 года служил в Московском театре мюзикла.

На его счету десятки работ в российских постановках, среди которых «Норд-Ост», «Дракула», We Will Rock You, «Преступление и наказание», «Чайка», «Звезды бродвея». Также он снимался в кино и телевизионных проектах. Например, в качестве вокалиста «Танцев со звездами» и «Победитель получит все».