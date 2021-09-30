Как по дате рождения узнать свою карму и искупить грехи прошлого

Существует теория о том, что все живые существа на планете Земля когда-то прожили не один десяток жизней. Нумерологи, в частности, предполагают, что за грехи прошлого в этой Вселенной каждому придется расплатиться. Узнать, что именно уготовано судьбой, несложно — достаточно лишь обратиться к своей дате рождения и вычислить «кармический долг».

Простая арифметика

Карма — понятие сложное. Это нечто, напоминающее бумеранг, — от него не убежишь и не спрячешься. Эксперты в области эзотерики спешат успокоить впечатлительных: расплата, в основном, наступает только за какие-то конкретные деяния. Именно это и пробуют предугадать по числам.

Для расчета «кармического долга» необходимо несколько раз произвести простейшую операцию — сложение — до получения натурального числа. Итак, приступим. Допустим, вы родились 15.05.1996. Для начала сложим все цифры друг с другом: 1+5+0+5+1+9+9+6. Получается 36. Поскольку нам нужна только одна цифра, еще раз повторяем действие: 3 + 6 = 9. Именно девятка в данном конкретном случае является «числом кармического долга».

Теперь предстоит обратиться к расшифровке цифр, найти в списке получившуюся и познать тайну Вселенной.

Какая карма?

Если выпала единица, то вам повезло: никаких серьезных испытаний Вселенная вам не готовит. Вероятно, в прошлой жизни вы не так много грешили. Может быть, где-то немного привирали или были несколько эгоистичны, но это не повод вас наказывать.

Получилась двойка? Готовьтесь очищать карму, помогая всем зависимым от вас — и людям, и животным, и даже растениям. Если проигнорируете сложные ситуации и просьбы нуждающихся, будете несчастны и в любви, и в дружбе.

Тройка в нумерологии часто ассоциируется с местью. Вероятно, в прошлой жизни вы были очень злопамятны. Приготовьтесь к тому, что в этом мире вам постоянно придется кого-то примирять — это долг.

Если получилась четверка, значит, вы накопили большой груз негатива. Многие проблемы могут переходить вместе с вами из жизни в жизнь, при этом они мешают даже окружающим. Чтобы очистить пространство, начните вести себя скромно и не совершать греховных поступков. В любых ситуациях поступайте по совести.

Пятерка свидетельствует о небольшом кармическом долге. Скорее всего, в прошлых жизнях вы были просто неблагодарным человеком. Сейчас можете искупить вину, начав помогать всем, кто об этом попросит. Конечно, абсолютно безвозмездно.

Когда выпадает шестерка, человеку нужно задуматься о жизненных принципах. Скорее всего, госпожа Удача не будет помогать ни в каких делах, до скончания века придется рассчитывать только на свои силы. Это нелегкое испытание. Но результат — очищение кармы — того стоит. И не нужно забывать про благотворительность.

Семерка — самое благоприятное «число долга» из всех возможных. Если случаются неприятности, считать их бумерангом не стоит — вы ни разу не согрешили в прошлых жизнях. Причины лучше ищите в своем характере. Вероятно, стоит быть чуть благосклонным к окружающему миру.

Если получилась восьмерка, проблемы, тянущиеся из прошлого, уйдут только при условии полного искупления вины. Первое, что нужно сделать, — принять и полюбить себя, а также все мироздание. Второе — стараться жить по совести, соблюдая принцип равноправия. Нужно быть готовым к любым невзгодам. И помните: испытания даются для того, чтобы их преодолеть и стать мудрее.

У людей с девяткой, по мнению экспертов-нумерологов, часто наблюдаются проблемы духовного плана. Многие не видят ориентира в жизни, поэтому стараются плыть по течению. Это главный показатель того, что в прошлом очень много ленились. Ситуацию нужно исправлять. Иначе — быть беде, пишет Peskiadmin.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нужно начинать свое утро, чтобы очистить карму.