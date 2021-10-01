Как смена фамилии и отчества повлияет на судьбу внебрачной дочери Пороховщикова

Нумеролог Вячеслав Дениченко эксклюзивно для 5-tv.ru проанализировал данные объявившейся недавно внебрачной дочери актера Пороховщикова на предмет влияния цифрового кода новой фамилии на ее судьбу.

На днях в эфире телешоу были обнародованы результаты ДНК-теста Александра Пороховщикова и 36-летней Анны, экспертиза подтвердила их родство. О том, что цифровой код имени человека — его фамилия, имя, отчество — влияют на судьбу, известно с давних пор. Нумеролог Вячеслав Дениченко эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, какие изменения в жизни внебрачной дочери актера произойдут, если она сменит фамилию Степанова на Пороховщикова.

«Сочетание имени и фамилии девушки, которая выдает себя за дочь актера, „Анна“ + „Степанова“ при переводе букв в числовое значение выдает цифру 413. Эти данные говорят о том, что в имени заложена победа над неприятностями, но при этом тьма захватывает человека: он склонен к сумасшествию и помешательству разума», — заявил нумеролог Вячеслав Дениченко.

Если же, согласно новой информации о том, что Анна Степанова — дочь Пороховщикова, прибавить ей отчество Александровна, то, как отметил эксперт, цифровой код меняется на 409.

«Анна Александровна в таком случае по жизненному пути идет мужественно. Прибавляем фамилию Пороховщикова — получается 1665, что может ее прославить на ниве общественной деятельности», — разобрал специалист сочетание Пороховщикова Анна Александровна.

Однако, заметил нумеролог, старое сочетание Степанова Анна с новым отчеством Александровна привлечет карму патриотизма, государственность, мудрость и гениальность, но таит некую катастрофу.

«Фамилия Пороховщикова также несет Анне проблемы, они связанны с вдовством, одиночеством, неприятностями в личной жизни и некоторой жертвенностью. Плюсом энергетики фамилии отца станет долголетие, поэтому Пороховщикова ей подходит. Однако нынешняя фамилия Степанова все-таки для нее лучше подходит, хотя и она несет проблемы в плане психического здоровья, возможного сумасшествия», — заключил нумеролог Вячеслав Дениченко.

В случае, если экспертиза повторно подтвердит, что Анна является истинной дочкой Пороховщикова — имеются сведения, что известный артист был бесплоден — и она заселится в московский особняк народного артиста в Староконюшенном переулке, смена адреса даст ей неоспоримые преимущества.

«Степанова Анна Александровна по новому адресу будет означать связи, власть и высшее покровительство, а также мудрость и гениальность. При этому будут присутствовать недовольство, раскаяние и даже заблуждение», — расшифровал эксперт возможный расклад «ФИО + адрес».

Но если заменить фамилию Степанова на Пороховщикова, то получится практически идеальное сочетание.

«Адрес Пороховщикова несет большие возможности, защиту, гармонию и власть над миром», — резюмировал эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, физиогномист рассказала истинные мотивы внебрачной дочери Пороховщикова.