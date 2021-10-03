Задержан подозреваемый в тройном убийстве студенток в Оренбургской области
Ранее стало известно, что оперативникам удалось установить личность подозреваемого по ДНК.
Фото: Соцсети
Жителя Оренбургской области Александра Лазарева задержали по подозрению в тройном убийстве студенток медицинского колледжа в городе Гая. Об этом 5-tv.ru сообщил источник близкий к следствию.
Позднее факт задержания рецидивиста подтвердили и в региональном главке МВД РФ.
При каких обстоятельствах задержан?
Ранее стало известно, что оперативникам удалось установить личность подозреваемого по ДНК. Предположительно, дважды судимый рецидивист после совершенной расправы снял окровавленную одежду в полукилометре от места убийства девушек.
Трагический инцидент произошел 30 сентября. После сообщения о пожаре прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух молодых девушек, а позднее еще одной во дворе дома на Молодежной улице — у нее нашли множественные ножевые ранения. По версии следствия, злоумышленник пытался с помощью поджога скрыть следы преступления.
Все убитые оказались студентками местного медколледжа. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. На время учебы они сняли квартиру на первом этаже.
Как сообщает Урал56.ру, Лазарев был задержан сотрудниками полиции при попытке угнать автомобиль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал детали яркой биографии сидевшего за убийство 30-летнего Александра Лазарева.
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