Место встречи изменить можно: где познакомиться с мужчиной

Популярные сервисы для онлайн-знакомств доступны, но таят подводные камни: за привлекательной аватаркой может скрываться совсем другой человек с выдуманной историей. Как найти своего единственного и неповторимого так, чтобы не пожалеть в будущем? Предлагаем вспомнить давно забытые, но верные офлайн-способы встретить свою настоящую любовь.

Для того, чтобы романтические встречи завершились с нужным для вас результатом, сначала задайте себе вопрос: для чего мне это нужно? В отчаянии от одиночества в омут новых отношений бросаться точно не стоит, так вы просто обесцените себя. Подумайте, в чем заключаются ваши достоинства и почему будущий партнер будет счастлив именно с вами?

«Я сокровище, и кому-то точно со мной повезет», — такую позицию изобилия рекомендует сформировать эксперт по созависимым отношениям WMJ.ru.

Познакомиться можно в кругу друзей и знакомых

Велик шанс именно среди общих знакомых и друзей найти свою вторую половинку: обычно группы людей объединены общими интересами и примерно одинаковым положением в обществе. Смело отправляйтесь на шашлыки, в совместные походы и поездки, участвуйте в общих праздниках или просто посидите на кухне за душевной чашкой чая.

Найти любовь можно на встречах по хобби

Отправляясь на мастер-класс по созданию картин из мозаики или глиняных чашек, будьте готовы к судьбоносной встрече. Общие интересы и ценности сближают. Даже если хобби не приведет вас к венцу, оно поможет найти нового друга, близкого вам по духу.

Встретить своего человека можно на работе

Служебные романы — неплохой вариант присмотреться к будущему спутнику по жизни. На рабочем месте коллега раскрывается с разных сторон, в том числе с необходимых в семейной жизни. Будьте чуть более внимательны, и вы увидите, кто из сотрудников честен, ответственен, вежлив, внимателен и готов поддержать в трудную минуту. Определившись с выбором, действуйте: обсуждайте интересные моменты, ездите на работу тем же маршрутом, старайтесь вместе обедать или просто попейте кофе вдвоем.

Найти вторую половинку можно на экспресс-свиданиях

Формат быстрых свиданий набирает популярность в разных городах, поинтересуйтесь, может, и в вашем есть такие. Это заранее спланированные мероприятия, где участники, пообщавшись 5-7 минут и поняв, что между ними пробежала искра, обмениваются контактами.

Понятно, что начинать бывает непросто и порой даже коленки трясутся: здесь приходится быть самим собой. Но, согласитесь, лучше сделать и пожалеть, чем потом сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

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