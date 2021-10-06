Последнее сообщение умершей жены Прохора Шаляпина повергло его в депрессию

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Артем Зайцев
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Татьяна Дэвис обвинила Прохора Шаляпина в своей болезни в последнем сообщении

Последнее сообщение умершей жены Прохора Шаляпина повергло его в депрессию

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Именно из-за реплики скончавшейся супруги известный артист в последнее время находится в глубокой депрессии.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему он так сильно страдает из-за умершей жены Татьяны Клаудии Дэвис. Заявление он сделал в анонсе выпуска программы Андрея Малахова на «России-1».

Все дело в последнем сообщении его супруги-миллионерши. В нем она винит нового мужа в своей болезни.

«Прохор, ты в итоге заразил», — заканчивает переписку Татьяна.

Масло в огонь добавляют постоянные обвинения и упреки в адрес звезды. Многие полагают, что он провернул аферу с целью заполучить наследство канадской предпринимательницы, а потом пиариться на ее смерти. Так, певица Наталья Штурм уверена, что Татьяна Дэвис на самом деле не умерла — она инсценировала смерть, чтобы избежать выплаты долгов.

Подозрения в адрес Прохора Шаляпина усиливается его репутацией. В частности, из-за «счастливых отношений» с Ларисой Копейкиной, когда пара на публике изображала настоящую семейную идиллию, а на самом деле жила по строгому брачному контракту. Или роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, когда женщина призналась, что певец встречался с ней только ради славы.

Канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным. Сразу же после торжества женщина заболела коронавирусом. Болезнь быстро прогрессировала и привела к печальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему потерявшие жен Фирсов и Шаляпин скоро могут сесть в тюрьму.

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