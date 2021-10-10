Оперная певица отвергла вину Большого театра в смерти актера: «Оказался не там»

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Алексей Хитров
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Сотрудница Большого театра отвергла вину учреждения в гибели артиста из-за декорации

Оперная певица отвергла вину Большого театра в смерти актера: «Оказался не там»

Фото: www.globallookpress / Andrey Arkusha

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Маквала Касрашвили 30 лет назад сама стала жертвой несчастного случая на легендарной сцене.

Вины Большого театра в гибели на его сцене артиста Евгения Кулеша нет, а то, что произошло — «ужасная трагедия и роковое стечение обстоятельств». Об этом заявила помощник главного дирижера, в прошлом певица Большого театра Маквала Касрашвили.

«Меня возмущает, что сейчас пишут в Facebook и других соцсетях, мол, упала декорация на артиста, в результате чего он погиб. Это неправда. Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. <…> Просто человек оказался не там, где он должен был находиться в этот момент. <…> Случилась ужасная трагедия и роковое стечение обстоятельств», — высказалась Касрашвили в интервью сайту KP.RU.

Она эмоционально отреагировала на слова бывшего премьера балета Большого театра Николая Цискаридзе, который обвинил в трагедии руководство театра, отметив отсутствие контроля за техникой безопасности.

«Неправда! Техника безопасности там на высочайшем уровне! Все проверяют перед каждым спектаклем! Проводят инструктаж с артистами», — заявила Касрашвили.

Она подчеркнула, что на протяжении 55 лет, которые она работает в учреждении, на его сцене произошел всего один несчастный случай, причем пострадала в нем именно она.

«У меня был случай, когда я упала в финале оперы „Орлеанская дева“. Когда меня „жгли на костре“, а снизу „полыхал“ огонь и дым. Рабочий не успел вовремя закрепить один из четырех тросов, на котором меня поднимали. В результате, на высоте пяти метров перевернулась площадка, на которой я стояла. Я упала на сцену и сломала руку. Это был единственный такой случай за всю историю моей работы в Большом театре. Это был 1991 год», — рассказала Касрашвили.

При этом она уточнила, что в спектакле «Садко» нет никакой опасности, а в театре сейчас работает «прекрасная постановочная группа, очень ответственная и профессиональная».

Касрашвили также опровергла данные Цискаридзе о спешной подготовке спектакля, который артисты в этом сезоне якобы репетировали всего два раза.

«Причем тут репетиции?! Накануне и за день до трагедии этот спектакль уже шел, его играли 7, 8 и 9 октября. Вчера был третий показ. На предыдущих двух ничего неожиданного не было. Спектакли прошли нормально», — отметила она.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал трагедию в Большом театре. По его мнению, в смерти 37-летнего актера Евгения Кулеша виновато руководство культурного учреждения, которое не обеспечило должный контроль за тем, что и как происходит на сцене. Также, по информации Цискаридзе, сложнейшую оперу «Садко» ставили в ужасно короткие сроки — «всего за месяц».

Как сообщал 5-tv.ru, в Большом театре во время спектакля «Садко» произошла трагедия. Погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш, которого придавило двухтонного декорацией. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, в частности, почему артисты мимического ансамбля участвовали в уносе и перевозке декораций, при том что это не их обязанность.

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