Адвокат Бенхин: Брак Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис могут аннулировать

Брак известного певца Прохора Шаляпина и канадской бизнесвумен Татьяны Дэвис могут аннулировать. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин, консультирующий многих звезд эстрады, в беседе с журналистами сайта KP.RU.

Юрист выяснил волнующие подробности. По его словам, в том, что знаменитости действительно узаконили свои отношения, сомнений нет. Шаляпин и Дэвис сыграли свадьбу в Канаде, где система заключения брака усложнена и включает несколько этапов. Сначала выдается лицензия, после происходит официальная церемония бракосочетания. По желанию молодожены могут подписать декларацию о намерении вступить в брак.

«Поэтому в данном случае брак был действительно заключен, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства», — сказал Бенхин.

Однако опасность для певца заключается в том, что заключение о регистрации самого брака власти выдают только через три месяца после церемонии. Напомним, что Дэвис скончалась через два месяца после свадьбы.

«Поскольку есть еще чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, все это можно аннулировать в связи со смертью невесты», — подытожил юрист.

История любви и женитьбы Шаляпина и Дэвис изначально была покрыта мраком тайны. Многочисленные хейтеры полагали, что искренность певца сомнительна и, возможно, их отношения с миллионершей из Канады являются фейком. Вызывала сомнения у юзеров и новость о скорой кончине женщины — почти сразу после пышного торжества. За расследование истории взялся Александр Бенхин. Он сумел выяснить, что предпринимательница действительно умерла — это ему подтвердили в официальном ведомстве, канадском аналоге ЗАГСа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, квартиру умершей жены Прохора Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме. Могла ли это быть сама бизнесвумен?