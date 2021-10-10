Квартиру умершей жены Прохора Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме

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Анна Павлова
Эксклюзив 4 314

Адвокат Александр Бенхин нашел доказательства того, что дорогостоящую квартиру Татьяны Дэвис в центре Оттавы хотят продать. Могла ли это быть сама бизнесвумен?

Квартиру умершей жены Прохора Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
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Звездный адвокат Александр Бенхин нашел новые обстоятельства загадочной смерти жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. На этот раз юрист обнаружил, что дорогостоящую квартиру Дэвис в деловом районе Оттавы выставили на продажу, пока та находилась в коме.

Бенхин утверждает, что объявление о продаже появилось 24 сентября и висит оно до сих пор. Стоимость жилья в центре канадской столицы оценивают почти в 400 тысяч канадских долларов — это больше 23 миллионов рублей. В апартаментах имеются две комнаты и две ванные. В квартире свежий ремонт, огромный балкон, дизайнерская мебель и гранитные столешницы.

Юрист подчеркнул, что сама предпринимательница выставить квартиру на продажу не могла. На тот момент она уже около месяца находилась в коме. Либо все было гораздо проще.

Обнаружившаяся находка навела Бенхина на мысль, что Дэвис, возможно, и вовсе не мертва. Ранее в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он привел пять доказательств в пользу того, что смерть загадочной миллионерши — обман мирового уровня. Еще один довод в пользу этой версии - на сайте фирмы Дэвис нет ни слова о смерти владелицы. Кроме того, в канадских газетах не опубликован некролог, посвященный бизнесвумен, хотя на территории Канады это обязательно.

Однако есть и обстоятельства, которые подтверждают смерть жены Шаляпина. Так, в канадском аналоге ЗАГСа (Registry Office of the Province of Ontario) Бенхину подтвердили, что женщина по имени Татьяна Клаудия Дэвис действительно скончалась. Сообщение с таким же содержанием появилось и на сайте адвокатской палаты (Дэвис владеет двумя адвокатскими конторами).

О смерти супруги Прохор Шаляпин сообщил на своей странице в Instagram 30 сентября. Буквально за два месяца до этого пара сыграла пышную свадьбу. После Дэвис почувствовала себя неважно и слегла с коронавирусной инфекцией. Женщину госпитализировали с 80% поражением легких. Медики подключили ее к аппарату ИВЛ, но вскоре она скончалась.

Ранее 5-tv.ru писал, какое последнее сообщение Татьяна Дэвис успела отправить Прохору Шаляпину перед кончиной.

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