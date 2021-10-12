Портал Baijiahао заявил о сбывшемся пророчестве Путина о судьбе США

«Пророчество» президента России Владимира Путина о судьбе США начинают сбываться, отмечает китайское издание Baijiahao.

Российский лидер спрогнозировал, что введенные США против России санкции окажут негативное влияние на самих американцев. По мнению китайских обозревателей, в Штатах уже ощущаются последствия данных шагов в виде политического, культурного и социального кризиса. Как отмечается в публикации, причиной тому становится внутренний раскол в США, обусловленный противостоянием республиканцев и демократов

«Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединенных Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США. Факты подтверждают правоту российского президента», — говорится в материале.

Китайские аналитики посоветовали Вашингтону обратить внимание на внутренние проблемы, вместо того, чтобы вмешиваться в дела других стран. В противном случае настанет момент, когда государственность США затрещит по швам.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога Дмитрия Солонникова об уступках, на которые пошли США ради визита Виктории Нуланд в Москву.