Поклонники поздравляют Прилучного, показавшего фото с ребенком: «Мой малыш»
Прилучный заинтриговал фото с новорожденным ребенком
Фото: Instagram @bugevuge
На кадрах актер ведет себя, как счастливый отец.
Известный российский актер Павел Прилучный заинтриговал поклонников новыми фото в Instagram. На кадрах звезда сериала «Мажор» буквально светится от счастья, держа на руках крошечного ребенка. Кем приходится малыш, знаменитости точно непонятно. Так или иначе к подписи к посту Прилучный назвал его «своим», и вызвал волну поздравлений.
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«Знакомьтесь, мой малыш», — написал актер.
Комментаторы принялись бурно поздравлять звезду. Однако некоторые пришли к выводу, что Прилучный лишь показал архивное фото со своим ребенком. Кто-то же решил, что знаменитость похвастался «киномалышом» на съемках. Правду артист предпочел не раскрывать.
«Поздравляю!»
«Поздравляем. Как назвали?»
«Ребенок Вики по-любому»;
«Ага, и кольцо обручальное тоже его, вот так и женился и родили за один день», — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный объявил об общем сыне с Глюкозой.
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