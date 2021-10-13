Поклонники поздравляют Прилучного, показавшего фото с ребенком: «Мой малыш»

На кадрах актер ведет себя, как счастливый отец.

Известный российский актер Павел Прилучный заинтриговал поклонников новыми фото в Instagram. На кадрах звезда сериала «Мажор» буквально светится от счастья, держа на руках крошечного ребенка. Кем приходится малыш, знаменитости точно непонятно. Так или иначе к подписи к посту Прилучный назвал его «своим», и вызвал волну поздравлений.

View this post on Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

«Знакомьтесь, мой малыш», — написал актер.

Комментаторы принялись бурно поздравлять звезду. Однако некоторые пришли к выводу, что Прилучный лишь показал архивное фото со своим ребенком. Кто-то же решил, что знаменитость похвастался «киномалышом» на съемках. Правду артист предпочел не раскрывать.

«Поздравляю!»

«Поздравляем. Как назвали?»

«Ребенок Вики по-любому»;

«Ага, и кольцо обручальное тоже его, вот так и женился и родили за один день», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный объявил об общем сыне с Глюкозой.