Певец грозит бывшей возлюбленной преследованием вплоть до уголовного, если она продолжить «играть с огнем».

Певец Прохор Шаляпин намерен добиться от вдовы Армена Джигарханяна и своей бывшей возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской извинений, а от СМИ — удаления публикаций, в которых, по его мнению, она опорочила его честь и достоинство.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась копия досудебной претензии, которую Шаляпин и представляющий его интересы звездный адвокат Александр Бенхин направили в адрес пианистки и двух изданий.

«Требую в течение десяти дней от администраторов сайтов, редакций СМИ удалить ложные сведения, порочащие мою честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение <…>, а гражданку Цымбалюк-Романовскую призываю принести официальные извинения и содействовать удалению и дальнейшему нераспространению ложных и оскорбительных сведений обо мне и моих близких», — говорится в претензии.

Как пояснил Александр Бенхин в комментарии 5-tv.ru, досудебная претензия — это предупреждение Шаляпина в адрес Цымбалюк-Романовской о том, чтобы «она не играла с огнем». Певец и его защита не хотят сразу обращаться в суд, «поскольку все-таки речь идет о людях творческих и которых некогда связывали романтические отношения», отметил Бенхин. Между тем, публичные высказывания вдовы Джигарханяна о Шаляпине, допущенные ею в последнее время, вполне позволяют привлечь ее к ответственности без всяких предупреждений, подчеркивает адвокат.

«То, что госпожа Цымбалюк-Романовская себе позволяет, подпадает под статьи административного и гражданского кодекса. В гражданском это называется нанесением ущерба чести, достоинству и деловой репутации <…>, в административном кодексе есть статья „Оскорбление“. По этим двум статьям мы однозначно можем выиграть любой суд», — заявил Бенхин.

5-tv.ru

Более того, продолжил адвокат, при желании Цымбалюк-Романовскую можно привлечь к ответственности даже по уголовным статьям о клевете и неприкосновенности личной жизни. Бенхин добавил, что он и его доверитель уже составили и отправили предупреждение об ответственности и требование снять с эфира ряд подготовленных программ федерального канала, в которых, по их сведениям, также порочатся честь и достоинство Прохора Шаляпина.

После смерти жены Шаляпина, канадской миллионерши Татьяны Дэвис, Цымбалюк-Романовская публично обвинила певца в обмане, заявив одному из изданий, что не верит в его истории. По словам пианистки, будучи в отношениях с Шаляпиным, она не раз сталкивалась с ложью с его стороны, поэтому теперь любую информацию о нем воспринимает как возможную выдумку и очередной повод напомнить о себе.

Накануне Цымбалюк-Романовская снова оскорбительно высказалась в адрес Шаляпина. В очередном интервью она заявила, что певец всегда и во всем старался подражать Филиппу Киркорову. До такой степени, что после каждой публикации поп-короля в Instagram отправлялся на рынок «Дубровка» в поисках подделок костюмов Киркорова от известных брендов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о намерении Прохора Шаляпина судиться с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по мнению певца, пиарится на его имени и на памяти покойного супруга Армена Джигарханяна, чтобы заработать.