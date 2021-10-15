Разрушающая карма отношений: к чему приведет соединение Венеры с Черной Луной

Венера с 13 по 25 октября вступает в отношение с Черной Луной. Новые знакомства сейчас кармические на все 100%. Все пойдет по сценарию, начатому еще сотни лет назад, и ничего с этим не поделать. Черная Луна — это кармический символ инволюции. Другими словами, если душа с чем-то не справилась ранее, то это прекрасный шанс все исправить.

Все наши провалы обозначены Черной Луной в натальной карте. Иногда эта связь проявляется в узах с планетами. Сейчас она проходит через Венеру — символ гармонии, отношений и финансов. Но эти установки могут привести к бессмысленным метаниям и страданиям. Как все это отследить — расскажет 5-tv.ru.

Эмоциональные терзания

Состояние, когда «чего-то вроде хочешь, а не знаешь, чего». Ощущение непонятности и неопределенности просто уничтожать вас изнутри.

Навязчивые мысли

Вы накручиваете и себя и свою вторую половинку. Начались подозрения, недоверие к партнеру, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Командная работа

Вы начали обманывать, использовать людей в своих целях. Вы нисколько не думаете об их благе, только о своем. Вы делаете все ради достижения своей цели, даже идете по головам.

Чувство меры

Появилось непреодолимое желание перевернуть весь свой гардероб и избавиться от него. Или еще хуже — пойти на прием в больницу и полностью переиначить свое лицо, тело и, не дай бог, пол.

Одержимость желаниями

Вы потакаете всем смертным грехам, не знаете меры и позволяете себе абсолютно все, о чем только можно подумать.

Финансы

Необдуманная крупная инвестиция. Вы надеялись, что она принесет вам быстрый и легкий доход, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

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