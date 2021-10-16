ТОП-3 звезды, которых изменили до неузнаваемости болезни и операции

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Надежда Квашенко
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Успех и слава неразрывно связаны с привлекательной внешностью, однако красота не вечна и порой приходится пройти через тяжелые испытания, чтобы научиться жить заново.

ТОП-3 звезды, которых изменили до неузнаваемости болезни и операции

Фото: Instagram @arshavina_alisia__mb

Популярность — понятие приходящее и зачастую зависит от того, насколько человек соответствует представлениям общества о красоте и привлекательности. 5-tv.ru собрал истории трех знаменитостей, которые пользовались большим успехом, но в результате неблагоприятных обстоятельств лишись былой красоты.

Андрей Губин

ТАСС / Яцина Владимир; YouTube / Россия 1

Кумир миллионов девчонок, миловидный парень с гитарой, как будто из соседнего двора, певец Андрей Губин был на гребне популярности в 1990-х и начале 2000-х годов. Его песни постоянно крутили на радио и телевидении.

Однако вскоре успешная карьера певца пошла на спад. Причиной тому стали проблемы со здоровьем. У артиста диагностировали редкое неврологическое заболевание — левостороннюю прозопалгию.

Губин неоднократно рассказывал журналистам, что болезнь превратила его жизнь в ад. Он буквально гниет заживо, заявлял певец и признавался, что уже готов умереть, ведь впереди ничего хорошего ждать не приходится.

Из-за болезни внешность когда-то привлекательного Губина изменилась настолько сильно, что даже преданные поклонники узнают артиста с большим трудом. По словам артиста, он потерял уже приличное количество зубов, также его постоянно мучают нестерпимые боли, которые отравляют его существование каждый день.

Анастасия Балинская

Instagram @nastenabalinskaya

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская стала жертвой неудачной пластической операции. Эффектная брюнетка хотела сделать свой образ еще совершеннее и решилась на ринопластику — операцию по изменению формы носа.

Однако результат не удовлетворил взыскательную красотку и хирургам пришлось все переделывать. После повторного хирургического вмешательства начались серьезные проблемы.

В нос вставили пластину, но имплант не прижился. В результате инородное тело стало разрушать ткани и нос начал гнить. Балинская рассказывала, что ей снова требуется операция, но денег на нее нет, да и риск осложнений очень велик.

Алиса Аршавина

Instagram @arshavina_alisia_7

Долгое время Алиса Аршавина фигурировала в заголовках СМИ исключительно как роковая красотка, которая смогла так сильно очаровать футболиста Андрея Аршавина, что бедняга бросил все и даже беременную третьим ребенком гражданскую жену Юлию Барановскую, только бы не упустить новую возлюбленную.

Однако брак Алисы и Аршавина в итоге закончился разводом. Алиса Аршавина осталась с дочкой Есенией, а также двумя детьми от первого брака и с многочисленными проблемами. Помимо переживаний из-за расставания с Аршавиным и финансовых разборок семьей бывшего мужа, молодую женщину настигли проблемы со здоровьем.

Сейчас статная брюнетка вынуждена постоянно прикрывать лицо, ведь от ее носа практически ничего не осталось. Былую красоту уничтожил тяжелый недуг. По словам Аршавиной, она страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания, которое разрушает ткани лица. Она уже перенесла шесть операций, находилась в коме, однако пока победить болезнь не удается.

Многие специалисты отмечают, что вряд ли у экс-жены футболиста аутоиммунный некроз, ведь это опасное заболевание, которые быстро приводит к летальному исходу. По мнению пластических хирургов, вероятнее, что нос Аршавиной разрушается из-за неудачного оперативного вмешательства, в ходе которой были задеты важные сосуды и нарушено питание тканей. Однако сама Аршавина категорически отрицает, что делала пластику.

По словам экс-жены футболиста, она чувствует в себе силы жить дальше и радоваться каждому дню, пусть даже и без лица. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что хирург оценил вероятность наследования болезни экс-жены Аршавина детьми.

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