Корабль с «киноэкипажем» успешно приземлился в Казахстане
Посадка спускаемого аппарата произошла в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказган.
Фото, видео: Роскосмос
Первый в мире «киноэкипаж», посетивший Международную космическую станцию (МКС), вернулся на Землю. Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, а также космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в степи Казахстана. Посадка произошла в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган. Трансляция события велась на 5-tv.ru.
К приземлившемуся борту направились спасатели. Они помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата. Артисты находились на орбите с 5 октября. Новицкий впервые увидит Землю с 9 апреля.
Шипенко и Пересильд были задействованы в съемках первого в своем роде художественного фильма, в котором космос не имитировался, а был показан «живьем». Речь идет о драме с рабочим названием «Вызов» — сюжет рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта. Это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
Юлия Пересильд прошла строгий отбор и стала лучшей претенденткой среди тысяч мечтавших о полете в космос актрис. Помимо профессиональных навыков учитывалось и состояние здоровья — не каждый человек может быть допущен к подобному полету в связи с сопутствующими ему перегрузками. На орбите было отснято около 40 минут киноматериала с линией главной героини.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Уильям Шетнер из сериала «Звездный путь» отправился в космос в составе экипажа корабля New Shepard. Шетнер стал самым пожилым астронавтом в истории — ему 90 лет.
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