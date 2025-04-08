«Полетим!»: Юлия Пересильд хочет устроить концерт на МКС

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 17 0

Актриса Юлия Пересильд хочет устроить концерт на МКС

«Полетим!»: Юлия Пересильд хочет устроить концерт на МКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Первая попытка спеть была еще во время съемок фильма «Вызов» в космосе.

Актриса Юлия Пересильд хочет устроить концерт на Международной космической станции (МКС). Об этом она рассказала в эфире утреннего шоу «Первая смена» на «Ретро FM» в рамках «Космической недели».

«Только с группой „Мандрагора“! Кино мы уже сняли, а вот концертов на МКС еще не было. Пусть научные сотрудники „Роскосмоса“ подумают, как это организовать», — ответила Юлия.

Ведущие утреннего шоу также расспросили заслуженную артистку России о ее полете в космос в 2021 году для фильма «Вызов».

«Страх был не перед полетом, а перед тем, как сойтись характерами с людьми на борту», — призналась Юлия.

Она отметила, что в космосе, как и в творчестве, важно найти общий язык и сработаться. А вот процесс адаптации организма к невесомости тоже оставил свои необычные впечатления. Пересильд рассказала, как пыталась спеть для командира экипажа, Олега Новицкого, подготовив для него песню на белорусском языке. Однако, из-за особенностей невесомости у нее не получилось достичь привычной опоры для голоса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником.

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