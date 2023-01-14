Космический рекорд: «Чебурашку» покажут на МКС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Космонавты МКС смогут увидеть фильм «Чебурашка»

Космический рекорд: «Чебурашку» покажут на МКС

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2022 г.

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Кинокартину по мотивам детской сказки отправят в невесомость. Станет ли фильм с очаровательным ушастиком самым кассовым и за пределами планеты?

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко покажут на МКС. Работа стремительно бьет рекорды не только на Земле, но и за ее пределами. Российские космонавты уже пообещали иностранным коллегам пригласить их на показ. Кинокритик Николай Никулин озвучил причины невероятного успеха картины.

В основе сюжета лежит история Чебурашки, которого ураган с апельсинами перенес в приморский город. Там он обрел семью — познакомился с Геной, которого сыграл Сергей Гармаш, и даже помирил его с дочкой. Прототип Шапокляк в фильме тоже есть — ее роль исполнила Елена Яковлева.

По словам Дьяченко, людям необходимы сказки, а оригинальный сюжет, играющий на ностальгии, обеспечил фильму заслуженный успех. Теперь члены экипажа МКС смогут увидеть «Чебурашку» в невесомости. Об этом рассказал спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Он сообщил, что фильм обещали прислать в космос. «Посылкой» Петелин с коллегами обещали поделиться с космонавтами из американского сегмента.

Примечательно, что индикатором невесомости корабля «Союз МС-22», отправившегося в космос в сентябре 2022 года, стала фигурка Чебурашки. Легендарный детский герой превратился в настоящий символ команды МКС.

«Чебурашка» установил исторический рекорд в российском кинопрокате. Фильм меньше чем за две недели собрал более 3,5 миллиарда рублей. По кассовым сборам он обогнал «Аватара», не менее успешного «Холопа», «Короля льва» и другие зарубежные блокбастеры.

Кинокритик Никулин добавил, что отсутствие в прокате фильмов-конкурентов из других стран не является гарантией высокой прибыли. Прошлогодние рейтинги доказывают, что не все голливудские премьеры могли похвастаться рекордными кассовым чеком.

Ранее 5-tv.ru назвал пять причин, из-за которых Чебурашка стал самым кассовым фильмом.

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