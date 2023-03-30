В полку Юрия Лозы прибыло: Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая
Актриса Агата Муцениеце мечтала поучаствовать в съемках фильма на МКС: Очень хочу в космос
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
Актриса призналась, что была близка к ответу на свой сокровенный вопрос, но из-за Юлии Пересильд не смогла полететь на МКС и сняться в фильме «Вызов».
Актриса Агата Муцениеце хотела участвовать в отборе на роль в фильме «Вызов», чтобы полететь в космос и увидеть Землю со стороны. Как известно, уникальная возможность оказаться на МКС с первой киноэкспедицией выпала Юлии Пересильд. Накануне премьеры ее менее удачливая соперница с грустью заявила — так и не узнать ей, как выглядит наша планета по ту сторону неба.
«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — поделилась Муцениеце в интервью Hello!.
Артистка призналась, что не только не попала на кастинг, но и оказалась в неловкой ситуации из-за проекта «Вызов». Однажды во время ужина с друзьями, среди которых был Клим Шипенко, она начала ему рассказывать, мол, представляешь, какой-то российский режиссер полетит в космос. Звезда поделилась историей, связанной с режиссером фильма Климом Шипенко. Под общий смех сидевших за столом Шипенко объяснил Муцениеце, что этот везучий режиссер — он сам.
Сомнения актрисы в форме Земли — не редкость. Более того, на свете много людей, уверенных, что наша планета плоская. Среди них, например, композитор и певец Юрий Лоза. Без тени сомнения он готов в телеэфире под всеобщий хохот доказывать свою теорию, вокруг которой якобы существует мировой заговор. Артист, к слову, хоть и окончил музыкальное училище, некоторое время провел в стенах Казахского государственного университета — на геофаке. Он авторитетно заявляет, что прекрасно понимает, о чем говорит.
Юрий Лоза также является ярым антипрививочником. В красную зону по приглашению врачей он в свое время не поехал, однако убедить его в необходимости вакцинации никому не удалось. Одно может объяснить другое, подумаете вы, но нет, в некоторых вопросах артист традиционен до мозга костей.
Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Лоза рассказал, когда каннибализм станет нормой в цивилизованном обществе.
- 14 янв
- Космический рекорд: «Чебурашку» покажут на МКС
- 11 нояб
- Пересильд рассказала, действительно ли попала в космос через постель миллионера
- 8 нояб
- Названа сумма затрат на отдых на Мальдивах вернувшейся из космоса Пересильд
- 31 окт
- Сменившая скафандр на бабушкин купальник Пересильд отдыхает на Мальдивах
- 23 окт
- Пересильд призналась, что несла околесицу при стыковке с МКС: «Я готова»
- 19 окт
- «Киноэкипаж» с Шипенко и Пересильд дает пресс-конференцию — прямая трансляция
- 18 окт
- Вернувшаяся с МКС Юлия Пересильд призналась, что начала заново учиться ходить
- 18 окт
- 12 дней на орбите Земли! С какими трудностями столкнулся «киноэкипаж» на МКС
- 17 окт
- Самолет с Пересильд, Новицким и Шипенко на борту приземлился в Подмосковье
- 17 окт
- Эмоции «Киноэкипажа» после возвращения на Землю: «Как на американских горках»
Читайте также
93%
0.39 83.49
0.71
Нашли ошибку?