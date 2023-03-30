В полку Юрия Лозы прибыло: Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 111

Актриса Агата Муцениеце мечтала поучаствовать в съемках фильма на МКС: Очень хочу в космос

В полку Юрия Лозы прибыло: Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Актриса призналась, что была близка к ответу на свой сокровенный вопрос, но из-за Юлии Пересильд не смогла полететь на МКС и сняться в фильме «Вызов».

Актриса Агата Муцениеце хотела участвовать в отборе на роль в фильме «Вызов», чтобы полететь в космос и увидеть Землю со стороны. Как известно, уникальная возможность оказаться на МКС с первой киноэкспедицией выпала Юлии Пересильд. Накануне премьеры ее менее удачливая соперница с грустью заявила — так и не узнать ей, как выглядит наша планета по ту сторону неба.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — поделилась Муцениеце в интервью Hello!.

Артистка призналась, что не только не попала на кастинг, но и оказалась в неловкой ситуации из-за проекта «Вызов». Однажды во время ужина с друзьями, среди которых был Клим Шипенко, она начала ему рассказывать, мол, представляешь, какой-то российский режиссер полетит в космос. Звезда поделилась историей, связанной с режиссером фильма Климом Шипенко. Под общий смех сидевших за столом Шипенко объяснил Муцениеце, что этот везучий режиссер — он сам.

Сомнения актрисы в форме Земли — не редкость. Более того, на свете много людей, уверенных, что наша планета плоская. Среди них, например, композитор и певец Юрий Лоза. Без тени сомнения он готов в телеэфире под всеобщий хохот доказывать свою теорию, вокруг которой якобы существует мировой заговор. Артист, к слову, хоть и окончил музыкальное училище, некоторое время провел в стенах Казахского государственного университета — на геофаке. Он авторитетно заявляет, что прекрасно понимает, о чем говорит.

Юрий Лоза также является ярым антипрививочником. В красную зону по приглашению врачей он в свое время не поехал, однако убедить его в необходимости вакцинации никому не удалось. Одно может объяснить другое, подумаете вы, но нет, в некоторых вопросах артист традиционен до мозга костей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Лоза рассказал, когда каннибализм станет нормой в цивилизованном обществе.

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС
14 янв
Космический рекорд: «Чебурашку» покажут на МКС
11 нояб
Пересильд рассказала, действительно ли попала в космос через постель миллионера
8 нояб
Названа сумма затрат на отдых на Мальдивах вернувшейся из космоса Пересильд
31 окт
Сменившая скафандр на бабушкин купальник Пересильд отдыхает на Мальдивах
23 окт
Пересильд призналась, что несла околесицу при стыковке с МКС: «Я готова»
19 окт
«Киноэкипаж» с Шипенко и Пересильд дает пресс-конференцию — прямая трансляция
18 окт
Вернувшаяся с МКС Юлия Пересильд призналась, что начала заново учиться ходить
18 окт
12 дней на орбите Земли! С какими трудностями столкнулся «киноэкипаж» на МКС
17 окт
Самолет с Пересильд, Новицким и Шипенко на борту приземлился в Подмосковье
17 окт
Эмоции «Киноэкипажа» после возвращения на Землю: «Как на американских горках»
+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
Алексей Гаврилов: «Россия сейчас — страна возможностей. Главное — трудись»
6:35
Досрочный отдых: многодетные отцы смогут уйти пенсию на три года раньше
6:23
Престиж профессии: учителей хотят по статусу приравнять к госслужащим
6:11
В полку Юрия Лозы прибыло: Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая
6:00
Бойся русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
Опасная мишень: глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео