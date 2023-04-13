Клим Шипенко рассказал, что собирается делать после премьеры «Вызова»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 16

Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал о своих творческих планах после премьеры

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Автор уникального проекта, побывавший на съемках в космосе, заявил о грандиозных планах.

Режиссер Клим Шипенко рассказал о своих планах на премьере фильма «Вызов» в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Его смелая мечта реализовалась и стала легендарным событием в мире кино. Впервые в истории съемки проходили в космосе — на борту Международной космической станции (МКС). Но и это достижение автор проекта не готов считать пиком карьеры.

«Дальше — много разных планов, и дальше есть еще мечты, которые не сбылись. Я буду надеяться, что они тоже сбудутся. Я как-то не отказывал себе в мечтаниях, набрал какое-то из количество… Надеюсь, они тоже сбудутся», — сказал режиссер.

Премьера фильма «Вызов», приуроченная ко Дню космонавтики, прошла в ГДК и столичном кинотеатре «Октябрь» 12 апреля. 5 октября 2021 года «Киноэкипаж», состоявший, в том числе, из Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, исполнительницы главной роли, отправился в космос и спустя 12 дней успешно вернулся на Землю. Пересильд сыграла молодого врача, которой предстоит спасти жизнь космонавта — провести ему операцию.

Широкий прокат картины в России стартует 20 апреля.

Президент РФ Владимир Путин отметил команду «Вызова» во время выступления в ГДК. Глава государства поблагодарил авторов проекта на работу, подарившую России очередное первенство, а также вклад в научно-просветительскую деятельность страны. По мнению Путина, создатели картины совершили настоящий гражданский и человеческий поступок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Пересильд появилась на премьере с новым возлюбленным.

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС
13 апр
Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты
13 апр
Юлия Пересильд появилась на премьере фильма «Вызов» с новым бойфрендом
30 мар
В полку Юрия Лозы прибыло? Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая
14 янв
Космический рекорд: «Чебурашку» покажут на МКС
11 нояб
Пересильд рассказала, действительно ли попала в космос через постель миллионера
8 нояб
Названа сумма затрат на отдых на Мальдивах вернувшейся из космоса Пересильд
31 окт
Сменившая скафандр на бабушкин купальник Пересильд отдыхает на Мальдивах
23 окт
Пересильд призналась, что несла околесицу при стыковке с МКС: «Я готова»
19 окт
«Киноэкипаж» с Шипенко и Пересильд дает пресс-конференцию — прямая трансляция
18 окт
Вернувшаяся с МКС Юлия Пересильд призналась, что начала заново учиться ходить
+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

Последние новости

5:26
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Богдана Ли
5:14
Клим Шипенко рассказал, что собирается делать после премьеры «Вызова»
5:02
Плюшевая контрабанда: китаец пытался завезти в РФ больше тысячи чебурашек
4:49
Тонкий лед: рыбаков и «неграмотных» чуть не убило резкое потепление под Челябинском
4:28
Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты
4:10
Что такое Четверговая соль как приготовить ее в Чистый четверг

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Лекарство от всех бед: как правильно мыться в Чистый четверг 13 апреля 2023
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео